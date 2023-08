'Isabella - o Caso Nardoni': Netflix lança documentário em agosto

A história da menina de cinco anos que foi arremessada pela janela do apartamento do pai chocou o País em 2008. Quinze anos após o crime, a Netflix lança agora o documentário "Isabella: o Caso Nardoni", obra que debate hipóteses para a morte da criança. O longa-metragem estreia no dia 17 de agosto na plataforma de streaming.

“A produção traz ainda reflexões sobre a nossa sociedade, sobre a justiça criminal - na verdade, sobre o nosso sistema como um todo - e ainda sobre o sensacionalismo. Além, é claro, de resgatar uma história que não pode ser esquecida. Essa garotinha poderia estar hoje aqui com a gente, aos 21 anos de idade, cursando uma faculdade, traçando seu futuro”, afirma Claudio Manoel, diretor do projeto ao lado de Micael Langer.

Alexandre Nardoni, pai de Isabella, foi condenado com a esposa, Anna Carolina Jatobá, pelo assassinato da menina de cinco anos. Ele cumpre pena desde 2008 na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado em Tremembé (SP). Anna Carolina foi condenada a mais de 26 anos de prisão e cumpre pena também no município paulista.

Lançamentos da Netflix de agosto de 2023

A Netflix divulgou algumas das principais produções que serão lançadas no mês de agosto. Se você é fã de dorama (produções dramáticas asiáticas), já pode ficar feliz, pois a plataforma de streaming segue investindo nas estreias, sobretudo de séries japonesas e coreanas. Além disso, os amantes de suspense também podem se alegrar, já que esse gênero estará em alta no período.

Para dar início à programação, será lançada a segunda temporada de “Heartstopper”, série adolescente que destaca um romance homoafetivo na adolescência, e “Behind Your Touch”, comédia dramática que conta a história de uma veterinária com poderes sobrenaturais. Além disso, também será lançada “Império da Dor”, minissérie sobre as origens e as consequências do opioides nos Estados Unidos. (EdiCase)

A seguir, confira tudo sobre essas e outras produções!

1. Heartstopper (03/08)

Série “Heartstopper” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Uma adaptação dos quadrinhos de mesmo nome escrito pela escritora e ilustradora Alice Oseman, a primeira temporada da produção foi um sucesso entre o público e chegou a ficar no TOP 10 em mais 54 países. Agora, com a estreia da sequência, a plataforma de streaming não espera nada além disso.

Na primeira season, o público foi apresentado à história de Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor), que, após uma amizade inesperada, acabam se apaixonando, enquanto lidam com os dilemas do ensino médio e desbravam a sua orientação sexual.

Na segunda temporada, segundo o trailer, o relacionamento dos jovens passará por um processo de amadurecimento e eles poderão começar a entender o que sentem um pelo outro, enquanto enfrentam os desafios de um relacionamento homoafetivo ainda na adolescência.

2. Império da Dor (10/08)

Série “Império da Dor” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada por Noah Harpster e Micah Fitzerman-Blue, a minissérie conta a história da origem do vício em opioides nos Estados Unidos, uma das maiores preocupações do país quanto à saúde pública. Na trama, o público acompanha os culpados e as vítimas do vício em medicamentos, bem como a trajetória de uma investigadora que busca descobrir a verdade sobre a crise devastadora, focando especialmente a Purdue Pharma, fabricante do OxyContin.

3. Behind Your Touch (12/08)