Aldeia indígena Tremembé inspira obra em cartaz no Dragão do Mar

Após pesquisa, produção e aperfeiçoamento, o espetáculo “Corporificar” está em cartaz no Teatro Dragão do Mar, localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com a proposta de apresentar rituais femininos ancestrais indígenas e tradicionais do Ceará, a apresentação de dança tem temporada nos dias 10, 11 e 12 de maio, sempre às 19h30min.



O rito-performance, como as artistas denominam, associa o corpo feminino à natureza, ressaltando a relação dos povos indígenas com a terra. A obra é realizada por Rafaela Lima, Lauriane Tremembé, Amanda Tremembé e Gabriela Tremembé.



Em entrevista ao Vida&Arte, as artistas Rafaela e Lauriane afirmam que o espetáculo é uma forma de resistência contra o genocídio dos povos originários, o sexismo e a marginalização de pessoas indígenas. A obra traz inspirações nos costumes dos povos indígenas Tremembé e na tradição de comunidades de cearenses que vivem na zona rural do Ceará.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lauriane destaca que, pela natureza do tema, o espetáculo é construído de modo atemporal e "impossível de se concluir". Ela explica que as atividades, que começaram com uma pesquisa de Rafaela sobre suas próprias raízes familiares, se expandiram até encontrar costumes comuns com os ancestrais indígenas.



"Para a gente e para o Porto Iracema foi muito importante fazer essa descentralização, no sentido de levar o Porto para a aldeia e trazer o Porto para o território rural”, explica Rafaela. Em 2021, a pesquisa de “Corporificar” passou pelo Laboratório de Criação em Dança da Escola Porto Iracema das Artes, equipamento do Governo do Estado.



“Teve esse trabalho coletivo de perceber que é importante a descentralização dos trabalhos artísticos do interior do Estado, trazer [os territórios] para dentro do Porto, o Porto ir para esse território”, detalha Rafaela sobre a construção da pesquisa para o espetáculo.



“O Porto Iracema facilitou o processo no sentido de deixar a pesquisa livre para nós dizermos onde ela deveria acontecer, que não era dentro de uma sala de aula, entre quatro paredes ou uma sala de dança. O nosso terreiro de atuação e criação é nos nossos quintais, onde estão as ervas e as mulheres que nos compõe”, completa Rafaela.



O espetáculo desta quinta, 11, possui tradução simultânea para Língua Brasileira de Sinais. As exibições contam com lista com entrada gratuita para pessoas trans, mediante envio de nome para o Instagram da produtora Encante Território Criativo (@territorioencante). A classificação indicativa é livre e o projeto é apoiado pelo edital da Temporada de Arte Cearense.



Sobre o assunto Dia das Mães: Toquinho faz show gratuito em Fortaleza

Dia das Mães: Mostra Van Gogh 8K dará ingresso gratuito para mães

Temporada de Arte Cearense: espetáculo “Corporificar”

Quando: quarta, quinta e sexta-feira, 11 e 12, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria presencial ou pelo site Sympla

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui