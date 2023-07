Programa Rumos abre inscrições para projetos nesta terça-feira, 1º

Após uma pausa por conta da pandemia da Covid-19, o programa Rumos, do Itaú Cultural, abre as inscrições para sua 20ª edição nesta terça-feira, 1º de agosto. O projeto abrange múltiplas áreas artísticas, apoiando artistas da cena cultural brasileira a desenvolverem seus projetos.

Em coletiva virtual realizada nesta segunda-feira, 31, com Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, e Valéria Toloi, gerente do núcleo de formação do Itaú Cultural, detalhes do edital deste ano foram anunciados. Uma novidade diz respeito aos trabalhos inscritos: serão aceitos apenas projetos de criação artística relacionados a arte e cultura brasileira.

Outra novidade é o valor máximo destinado aos projetos. Um trabalho artístico poderá ter até R$100 mil brutos para seu desenvolvimento. Esse valor é decidido através da análise do projeto e a estimativa do custo de seu processo de criação. As ações terão 18 meses para sua execução, contados a partir da assinatura do contrato.

São aceitos projetos de criação artística nas seguintes linguagens: arte e tecnologia, artes visuais, design, arquitetura, moda, gastronomia, audiovisual, circo, dança, literatura, performance, música, teatro, games e HQ.

O processo seletivo acontece por meio de três fases. A primeira, nomeada de “Etapa de Avaliação”, cada projeto inscrito será lido por quatro avaliadores dos 46 que compõem a comissão.

A próxima fase é a “Etapa de Seleção”. Nela, trabalhos aprovados na fase anterior serão analisados por uma comissão de 26 avaliadores. Três critérios são utilizados para a avaliação: singularidade, relevância e consistência.

A terceira e última é “Etapa de Viabilidade Técnica”. O Itaú Cultural avalia a viabilidade jurídica, financeira e técnica de todos os projetos selecionados na segunda fase.



As inscrições estarão abertas até o dia 22 de setembro. Durante este período, acontecem as Caminhadas Rumos do Itaú Cultural em cada capital do País, divulgando e dialogando sobre o programa com os artistas dos estados.

A caminhada de Fortaleza está prevista para acontecer no dia 13 de setembro, no equipamento cultural Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS).

A diversidade artística e a pluralidade cultural de temas envolvendo a cultura brasileira estão entre os trabalhos que são selecionados pelo programa Rumos. O resultado do edital divulgando os selecionados está previsto para sair no dia 6 de maio de 2024, via e-mail, ligação e lista divulgada no site Rumos.



Serviço



Inscrições: 1º de agosto a 22 de setembro

Onde se inscrever: http://www.rumositaucultural.org.br/

Caminhada Rumos Fortaleza: 13 de setembro, no Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS)

