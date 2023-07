Do caju ao prato: castanha atrai o paladar com diferentes versões

Alimento nativo do litoral nordestino, a castanha-de-caju ganha o paladar desde as versões mais clássicas até receitas mais elaboradas

Na região litorânea do Nordeste, uma árvore nativa dá origem a diversas possibilidades. É o cajueiro, de onde vem o caju, palavra originária do tupi que significa "noz que se produz". Duas partes compõem o caju: o fruto e a castanha, ambos com muitos benefícios para a saúde.

A castanha de caju é rica em gorduras saudáveis, combate inflamações, rica em antioxidantes e reduz a pressão arterial, destaca a nutricionista Thaís Barbosa. Além dos benefícios para a saúde, o alimento também é importante para a economia do Ceará e Nordeste.

LEIA TAMBÉM De Portugal a Fortaleza: onde comer doces portugueses na Capital

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A castanha representa hoje um produto de destaque nas exportações do Ceará, que é o maior estado produtor brasileiro, com uma produção estimada em 67,9 mil toneladas em 2023. Seguido do Piauí com 27,9 mil toneladas e do Rio Grande do Norte com 16 mil toneladas, esses três estados somam cerca de 91% da produção brasileira e, quando contabilizados os números do Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia, representam 99,4% do total a ser produzido no ano", destaca João Lima, chef e presidente da Câmara do Desenvolvimento Econômico da Cultura.

O kilo da castanha de caju na Casa da Castanha custa R$ 70 Crédito: Samuel Setubal-Especial para O Povo

Ele relata, no entanto, que houve uma queda na produtividade média de 3,3% ao ano entre 2019 e 2023 e há uma estimativa para que haja uma queda de 16,9% em 2023. Com esse cenário em mente, João ressalta que é "momento de pensar estratégias de produção". A seguir, confira como empreendimentos locais têm usado a castanha para se destacar no mercado.

A produção clássica da Castanha

Uma volta pelo Mercado São Sebastião, Mercado Central de Fortaleza ou a Feirinha da Beira Mar permite encontros com as versões mais clássicas e populares da castanha de caju no Ceará.

A Casa da Castanha é um dos pontos de vendas do alimento, onde é possível encontrar a versão da castanha assada, torrada ou caramelizada a partir de R$ 70/kg.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 04-07-2023: Comes e Bebes com diferentes versões da castanha de caju, na Nusse. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Versões incrementadas da castanha de caju

A castanha de caju também ganhou destaque a partir de versões incrementadas. A Nusse possui opções salgadas, com páprica ou cacau defumado, além das versões doces, cobertas de chocolate nobre, que são sucesso de venda.

"Somos uma empresa inovadora, valorizando um produto tão regional que é a castanha de caju em todo o cardápio. Criamos misturas surpreendentes de sabores que transformam o consumo do nosso produto em verdadeiras experiências", afirma Kamille Azevedo, gerente de produção.

CONHEÇA As origens e onde comprar canjica em Fortaleza

As castanhas são vendidas nos tamanhos de 50g, 100g e 200g, a partir de R$32. No entanto, durante o mês de julho, a Nusse está com uma promoção de 50% nas castanhas de 50g e 100g, disponíveis nas lojas e no site. Há também o Nusse Café, onde você encontra pratos com castanha, como panquecas, pão de queijo e croissant.

Castanha: do caju aos pratos de restaurantes em Fortaleza

Castanha Pistache do Illa Mare Crédito: Davi Maia / Divulgação

Chefs de restaurantes em Fortaleza aproveitam a versatilidade da castanha de caju para dar um toque nordestino em receitas clássicas. O Illa Mare é um dos estabelecimentos que inclui a castanha em todas as etapas do menu.

Para a entrada, há castanhas de caju defumadas com páprica (R$ 19) ou burrata com parma, pesto de manjericão, tomate tostado e castanhas (R$ 74). Como opção de prato principal, há o filhote na brasa com crosta de castanha (R$ 69).

Para a sobremesa, tem o dacquoise de castanha e coco com mousse de pistache, calda de chocolate e telha de cacau, na foto, por R$ 35, além do mousse de queijo com telha de parmesão, calda de goiabada e crumble de castanha (R$ 32).

SAIBA MAIS Vamos de bao? Onde comer o tradicional pão chinês em Fortaleza

Onde encontrar castanha em Fortaleza

Casa da Castanha

Quando: segunda a sexta, de 8 às 18 horas, sábado, 8 às 17 horas, e domingo, de 8 às 13 horas

segunda a sexta, de 8 às 18 horas, sábado, 8 às 17 horas, e domingo, de 8 às 13 horas Onde: Mercado Central de Fortaleza (Av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro)

Mercado Central de Fortaleza (Av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro) Instagram: @casadacastanhace

Nusse

Quando: todos os dias, das 8 às 22 horas

todos os dias, das 8 às 22 horas Onde: Jardins Open Mall (R. Maria Tomásia, 521 - Aldeota)

Jardins Open Mall (R. Maria Tomásia, 521 - Aldeota) Instagram: @nusse.cafe e @nusse.br

Illa Maré

Quando: segunda a domingo, das 12 às 00 horas

segunda a domingo, das 12 às 00 horas Onde: Av. Beira Mar, 3821 - Meireles

Av. Beira Mar, 3821 - Meireles Instagram: @restauranteillamare

Filhote Castanha do Illa Mare Crédito: Davi Maia / Divulgação

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui