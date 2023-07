Chocolate branco é chocolate? Entenda os diferentes tipos do doce

Hoje, dia 7 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Chocolate e um dos questionamentos mais polêmicos do mundo culinário vem à tona: o chocolate branco pode ser considerado chocolate?



Alguns indivíduos afirmam que sim e outros que não, mas a verdade é que o chocolate branco pode sim ser denominado como chocolate. A nomenclatura, porém, depende do percentual de cacau presente no produto.

No Brasil, para um produto ser vendido como chocolate tem que conter uma quantidade mínima de 20% de cacau na composição. Geralmente, os chocolates brancos são feitos da manteiga de cacau, uma gordura nobre e cara, que é obtida por meio da extração da gordura do cacau.

Muitos consideram que um doce só pode ser classificado como chocolate se for feito com a massa de cacau, que dá o gosto e a coloração marrom do alimento. No entanto, a manteiga de cacau equivale a 50% da fruta; então, os que acreditam que chocolate branco é chocolate também estão corretos.

Chocolate branco: quando pode ser considerado chocolate de acordo com a lei

Na resolução RDC nº723 de 2022, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirma que "o chocolate branco é o produto obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes, podendo apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados."

Em seu artigo 6°, a resolução evidencia que o chocolate branco deve apresentar o percentual de no mínimo 20% (vinte por cento) de sólidos totais de manteiga de cacau para ser considerado e vendido como chocolate no Brasil.

Chocolate branco: qual a diferença entre os tipos de chocolate?



A diferença entre os diferentes tipos de chocolate — o chocolate ao leite, o chocolate amargo e o chocolate branco, é a proporção do cacau em cada produto.

O chocolate ao leite é feito com menos de 50 % da massa do cacau, leite e açúcar. Já o chocolate amargo é considerado o mais saudável e nutritivo, pois leva um percentual maior que 50% de massa de cacau, e menos açúcar na sua receita.

O chocolate branco contém leite, açúcar e manteiga de cacau. Esse tipo é classificado como o menos benéfico, visto que leva mais gordura e açúcar em sua produção comparado com os outros.

É válido o consumidor sempre ler os rótulos, já que algumas empresas vendem como chocolate doces feitos de gorduras vegetais ou misturam com gorduras hidrogenadas.