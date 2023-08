Brasileiro emociona internautas com fotos de desconhecidos nas redes sociais

Brian tem mais de 1,5 milhões de seguidores em sua conta no Instagram , e conta que nunca pensou em trabalhar com fotografia para as redes sociais, mas que o acaso da vida lhe fez se voltar para isso no momento certo na hora certa.

Além das fotos, Brian conversa um pouco com cada convidado, para conhecer melhor a história dessas pessoas e então retratar a trajetória de vida de cada um dos envolvidos com sensibilidade por meio de fotos e vídeos.

O fotógrafo curitibano de 33 anos, Brian Baldrati , está fazendo sucesso nas redes sociais com vídeos abordando pessoas comuns na rua com uma proposta surpreendente: um convite para uma sessão de fotos inteiramente gratuita, ali mesmo, no local em que eles se encontraram.

“Foram quatro meses com pouquíssima roupa, acabei levando uma câmera pequena, nem sabia mexer direito. Nesses quatro meses, todos os dias eu fotografei, a câmera acabou me aproximando das pessoas por onde eu passava, por estar sozinho durante quatro meses, acabou que nunca estava sozinho”, disse Brian.

Brian trabalha como fotógrafo comercial e já viajou mais de 60 países representando diversas multinacionais dos mais variados setores produtivos. “É algo que sou realmente apaixonado, tive oportunidade de conhecer o mundo através do meu trabalho”, afirma animado.

"Retratos Desconhecidos": fotógrafo brasileiro emociona seguidores com fotos e vídeos de pessoas desconhecidas

Dentro dessa imersão no universo da fotografia, Brian relembra o anseio de produzir algo autêntico, um projeto autoral e inteiramente original e único. Desejo esse que passou um bom tempo sendo reprimido e posto como segunda, terceira e em vários momentos, última prioridade do brasileiro.

A rotina intensa do trabalho, com uma média de viagens recorrentes a pelo menos 14 países por ano, inviabilizava a concretização desse sonho.

Tal cenário persistiu até que em 2022, durante sua lua de mel, ele decidiu que não iria mais adiar seu projeto pessoal e ali mesmo, em uma ilha da região da Sicília, na Itália, realizou as fotos que seriam a base de sua nova marca como fotógrafo.

Brian estava fotografando paisagens e outros elementos da ilha para construir um conteúdo para as redes sociais sobre viagens, quando se deparou com dois senhores nativos da ilha, e decidiu ir fotografá-los. O artista classifica essa primeira experiência como "super legal" e refere ao momento como uma "troca linda".

Ele conta ouviu a história de vida dos idosos e que tentou transmitir toda a sensibilidade desse relato para as fotos. Envolvido intensamente com o ensaio, o brasileiro decidiu transformar o encontro dos três em um vídeo de experiência, mostrando em detalhes todo o processo do ensaio fotográfico.

“Logo que postei o vídeo, já estourou, o primeiro vídeo bateu 7, 8 milhões de visualizações. Aí já fui para o outro destino da lua de mel, também gravei mais uma história e bateu mais 5 milhões", detalha.

Com o sucesso expressivo em números para além da realização pessoal conquistados com o primeiro ensaio, Brian pontua que foi tomado de um entusiasmo profundo que o impulsionou já na próxima produção.

"Quando cheguei no Brasil [após a lua de mel] , já tinha uma viagem marcada para o Maranhão, lá já comecei a produzir também, e com isso, comecei a adaptar o projeto”.

Fotógrafo que viralizou com fotos e vídeos de desconhecidos nas redes sociais já realizou ensaios para pescadores de Jericoacoara, no Ceará

Fotógrafo brasileiro faz sucesso na internet com histórias e fotos de pessoas desconhecidas



No começo do projeto "retratos desconhecidos" o brasileiro apenas publicava o resultado final dos ensaios nas redes sociais. Com a repercussão das fotos, inúmeros internautas passaram a perguntar detalhes sobre a história dos desconhecidos que estavam sendo fotografados.

Brian relata ainda que eram inúmeros os pedidos para que ele mostrasse a reação dos desconhecidos, e com isso ele decidiu misturar sua formação em psicologia com o amor pela fotografia.

Assim, com técnicas profissionais e uma enorme dose de empatia, ele começou a perguntar mais sobre a história das pessoas que ele fotografava, e passou a conhecer mais a fundo alguns dos medos, inseguranças, dores, arrependimentos e alegrias de seus modelos desconhecidos.

Com a conexão criada e com o olhar sensível para os detalhes revelados pelas pessoas, os resultados das fotos foram ficando ainda melhores e os relatos de pessoas emocionadas com seu trabalho aumentaram.

Mas nem sempre é fácil construir qualquer tipo conexão com algum que eles acabaram de conhecer. Nem todos estão dispostos a abrir a vida delas para um desconhecido, e não é sempre que Brian consegue a "sorte" de abordar alguém que esteja "em dia bom". “Eu vou com jeitinho conversando, explico como funciona, a ideia é melhorar um pouco o dia da pessoa”, acrescenta.

"Em cima de cada personagem eu tento abordar um tema que seja importante para as pessoas, que elas consigam ter empatia, e que a gente consiga viver em um mundo onde a gente possa olhar para o próximo e respeitar as diferenças e entender que a vida é feita de altos e baixos" Brian Baldrati

Com o resultado do projeto “Retratos desconhecidos”, o paranaense diz que é muito legal ver a recepção dos vídeos nas redes sociais, de como o público se identifica muitas vezes com as histórias contatadas, e acabam passando inúmeras mensagens de carinho.

Para além do retorno emocionado do público, o impacto do projeto na vida de Brian, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, foi tamanho que o artista projeta transformar toda essa experiência em um livro. Para o futuro, ele resume suas metas em um universo bem definido: seguir conhecendo todos os estados do País, mostrando histórias e diversidade que só o Brasil tem.

