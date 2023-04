Fotógrafo recusa prêmio por foto gerada com inteligência artificial

Após vencer o prêmio Sony World Photography Awards 2023, o fotógrafo alemão Boris Eldagsen abriu uma discussão sobre arte e autoria. O fato se deu quando o artista revelou que a obra premiada foi gerada a partir de inteligência artificial (IA).

A fotografia destacada na premiação da linguagem compõe uma série de Boris intitulada "Pseudamnesia" e mostra duas mulheres próximas e traz estética de época tanto na composição estética quanto nas próprias retratadas.

A intenção do artista era questionar o que é considerado fotografia e, ainda, se os concursos da linguagem estariam preparados para lidar com IA. “Nós, do mundo da fotografia, precisamos de uma discussão sobre o que queremos considerar fotografia e o que não queremos", escreveu em manifesto no próprio site.

"Obrigado por selecionarem a minha imagem e fazerem deste um momento histórico, pois é a primeira imagem gerada por Inteligência Artificial a vencer uma competição de fotografia prestigiada", afirmou.

"Tendo sido fotógrafo por 30 anos antes de me voltar para a IA, entendo os prós e os contras desse debate e ficarei feliz em participar da conversa", convidou.

O alemão optou por recusar o prêmio em dinheiro, sugerindo doação da quantia para um festival de fotografia na Ucrânia.

