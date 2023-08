Médico transforma crianças em super-heróis para cirurgias e faz sucesso nas redes

O otorrino Leandro Guimarães movimentou as redes sociais com o atendimento humanizado às crianças que vão passar por cirurgia. Saiba mais sobre o caso

O médico Leandro Guimarães, da cidade de Divinópolis (MG), utiliza fantasias para tranquilizar crianças antes de entrarem em uma cirurgia. Vestindo os pequenos pacientes com capas e máscaras de super-heróis como Batman, Superman, Homem-Aranha e Mulher-Maravilha, o otorrinolaringologista viralizou nas redes sociais.

Nos vídeos, é possível ver que Leandro coloca as capas de super-heróis nos pequenos e faz eles “voarem” pelo hospital. A prática fez sucesso entre os internautas e os vídeos já somam mais de 7,5 milhões de visualizações e 20 mil curtidas.

Leandro conta, em entrevista à CNN Brasil, que se interessou por pediatria logo nos primeiros anos da faculdade de medicina e que tenta fazer com que a experiência não seja traumática. Para isso, ele utiliza de técnicas como brinquedos e brincadeiras, estabelecendo uma relação de segurança com as crianças.

“O que eu acho que foi bom dessa viralização foi estimular mais pessoas a fazer o mesmo. Muita gente de muitas partes do Brasil me mandou mensagem agradecendo, falando que não tinha muita ideia de como deixar o processo menos traumático e que agora ficaram inspirados”, diz ele.

Médico viraliza ao transformar crianças em super-heróis: Como surgiu a ideia

Leandro diz que sempre utilizou sobre super-heróis e brinquedos para auxiliar nas suas consultas. Um dia, ele resolveu trazer essa relação que ele tinha com as crianças também para a área cirúrgica.

O momento decisivo para ele foi quando entrou uma garotinha em seu colo chorando muito e, então, prometeu a si mesmo que não iria tirar as crianças dos pais para entrar daquela forma nas cirurgias.

Um dia ele viu um anúncio de capas e fantasias com bom preço e encomendou para experimentar. Depois da experiência, ele percebeu que as crianças entravam menos tensas para o centro cirúrgico.