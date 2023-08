Menina viraliza com entrevista sobre volta às aulas: "Queria ficar jogada na cama"

"Eu amo estar produzida, né? No primeiro dia de aula venho toda charmosa, mas quando é dia normal, minha filha, vou de qualquer jeito mesmo. Só no primeiro e último dia"

O "look" da menina incluía óculos rosa, cabelo bem preso e iluminado, batom e até um tererê. A jornalista, então, questiona se ela sempre se arrumava daquele jeito para ir à escola. Com uma resposta sincera, a estudante disse o empenho todo na aparência seria visto apenas n o primeiro dia de volta às aulas .

Maquiada e repleta de acessórios, a produção da pequena chamou a atenção da repórter Camila Torres, que estava entrevistando crianças de um colégio particular na Zona Norte do Recife , sobre a volta às aulas.

Voltar à rotina depois das férias escolares nem sempre é fácil para as crianças . Marina de Almeida, de apenas 8 anos, se tornou prova concreta disso ao responder com a mais profunda sinceridade uma repórter que a questionou sobre o sentimento de voltar a rotina de estudos diários: " Queria ficar jogada na cama ". Veja vídeo abaixo

Nos outros dias, a menina explicou que não investe muito em superproduções , pois fica muito cansada e com preguiça . “É um saco, queria ficar jogada na cama", comenta.

Em seu perfil no Instagram, que é administrado pelos pais, a menina aparece pulando de alegria vendo sua entrevista na televisão. "Eu estou me sentindo, gente! Um dos meus sonhos é ser famosa, agora eu estou bombando, estou estourando. Sou perfeita, maravilhosa. Se a Globo quiser me contratar, eu vou. Fama, olá!"

