A cantora Taylor Swift acumula 32 multas por descarte irregular de lixo em frente à sua propriedade. Com as advertências, o valor chega a US$3.010, quase R$14.450 na cotação atual. As penalidades correspondem ao período de janeiro de 2018 a janeiro de 2023, ou seja, cinco anos de pagamentos não realizados.

As informações foram divulgadas pelo portal americano The New York Post e estão relacionadas ao apartamento de Taylor Swift em Tribeca, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de o condomínio no qual se localiza o apartamento ser responsável pela limpeza da calçada, a obrigação de limpeza foi transferida para Swift, pois ela transformou parte do imóvel em uma entrada pessoal para sua propriedade.

O apartamento foi adquirido por US$18 milhões em 2017 e os fiscais de saneamento acusaram a cantora de não limpar a área em frente ao seu prédio, ter calçada suja e descartar o lixo de maneira inadequada.

Segundo o New York Post, a sujeira ao longo dos anos inclui pilhas de jornais, garrafas e papelão, guardanapos e cigarros. A estrela pop e seus advogados teriam tentado reverter as cobranças, mas só conseguiram retirar US$ 200 de penalidades.



