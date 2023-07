Taylor Swift: cantora estreia videoclipe com ex-namorado

A artista chamou Taylor Lautner, seu antigo namorado, e as atrizes Joey King e Presley Cash para a gravação do clipe "I Can See You"

Entre sua turnê internacional “The Eras Tour” e a regravação do álbum “Speak Now”, a cantora Taylor Swift ainda encontrou espaço para surpreender os fãs com um videoclipe inédito para a música “I Can See You”. O lançamento contou com a participação do ator Taylor Lautner, ex-namorado da artista.

Lautner manteve um relacionamento com a cantora por um breve período e, segundo deduções dos “swifties”, foi a inspiração para o single “Back To December”. A música também está no relançamento do álbum “Speak Now”.

Ao lado das atrizes Joey King (“A Barraca do Beijo”) e Presley Cash, que participaram do clipe original de outra canção do álbum (“Mean”), Lautner tenta resgatar Swift de um cofre no vídeo de “I Can See You”.

A produção é dirigida e escrita por Taylor Swift e apresenta referências aos esforços da norte-americana em retomar os direitos de seus álbuns anteriores.

"Ele foi uma força muito positiva em minha vida quando eu estava fazendo o álbum Speak Now", começa Taylor Swift no seu show em Kansas City, Estados Unidos. Na ocasião, a cantora convidou Lautner e a esposa, também chamada Taylor, além de Joey King e Presley Cash, para subirem no palco.

O ator, que interpretou o personagem Jacob Black na saga “Crepúsculo”, também elogiou sua ex-namorada e afirmou estar “honrado” em conhecê-la. “Eu te respeito muito”, disse.

Taylor Swift: confira o vídeo de “I Can See You”



Veja o lançamento do videoclipe “I Can See You”, parte da regravação do álbum “Speak Now” da cantora.

