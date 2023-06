CarnaSobral 2023: festival de música de Sobral anuncia datas

Uma das festas de Carnaval fora de época mais populares no interior do Ceará, o CarnaSobral anunciou as datas do evento deste ano. Com nova reformulação, o festival irá ocorrer nos dias 17 e 18 de novembro, no espaço Arena Aeroporto.

A última edição do evento ocorreu em 2018 e teve na programação nomes como Bell Marques, Claudia Leitte, Psirico, Luis Marcelo e Gabriel, É o Tchan, Jonas Esticado e banda Cheiro de Amor.

Anteriormente chamado de “Carnabral”, a mudança de nome da festa revela que novidades estão sendo programadas para o público que aguarda o retorno do Carnaval fora de época de Sobral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Informações sobre atrações e vendas dos ingressos do CarnaSobral 2023 devem ser divulgadas em breve.

Sobre o assunto Show em homenagem a Canisso terá Dinho Ouro Preto, Di Ferrero e mais

Festival Piauí Pop reúne Marina Sena, Paralamas, Edu Falaschi e outros

Gratuito: Festival de teatro infantil acontece em Fortaleza e Sobral

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui