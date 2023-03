Carnaval 2024: Alcione será tema enredo da Mangueira

A cantora Alcione foi anunciada como tema enredo da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval de 2024. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 13, nas redes sociais da escola de samba do Rio de Janeiro.

O convite foi feito na casa da artista que terá sua vida e trajetória narrada no sambódromo. “Estou muito honrada e emocionada com o convite. Nunca imaginei tamanha homenagem”, relatou Alcione.

Na publicação, a Mangueira compartilhou que a escolha de ter Alcione como enredo é um desejo de mais de dez anos da presidente da escola, Guanayra Firmino. O enredo será lançado oficialmente no dia 28 de abril, durante as comemorações dos 95 anos de fundação da Mangueira.

Alcione em Fortaleza

Aos 75 anos de idade, a cantora Alcione vem à Capital celebrar 50 anos de trajetória artística no próximo dia 30 de abril. A apresentação será realizada no estacionamento do shopping Salinas, ao lado do Centro de Eventos do Ceará.

Em dezembro, a "Marrom", como é chamada carinhosamente, se apresentou na programação do Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema. Já em janeiro, ela subiu ao palco do Festival de Verão de Salvador ao lado da cantora Luísa Sonza



Os ingressos terão valores de R$ 80 até R$ 1.200. As vendas para o show de Alcione em Fortaleza iniciam nesta terça-feira, 14, no site do Ache Tickets.

