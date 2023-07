"Depois do não, tudo é importunação": campanha inicia durante o Fortal. saba como funciona

Durante os eventos, mulheres vão encontrar o atendimento da Delegacia da Mulher, da Polícia Civil do Ceará, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, além de apoio psicológico

"Depois do não, tudo é importunação" é o tema da campanha do Governo do Ceará, promovida pela Secretaria das Mulheres. A iniciativa começará neste mês durante o Fortal 2023 e tem como foco o combate à importunação sexual em grandes eventos. O serviço teve início na quinta-feira, 20, na 1ª noite do Fortal.



Uma tenda Lilás foi instalada no evento, que funcionará entre os dias 20 e 23 de julho, oferece serviços para mulheres que estejam buscando informações ou que queiram fazer denúncias de violência. No espaço, as mulheres encontram atendimento da Delegacia da Mulher, da Polícia Civil do Ceará, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, além de apoio psicológico.

Leia Mais Homem é preso por importunação sexual no bairro Henrique Jorge

Importunação sexual: entenda o crime pelo qual torcedor foi preso

Entenda o que é o crime de importunação sexual e a penalidade

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Secretaria da Mulher, a ação pretende fortalecer a rede de apoio para mulheres e conscientizar a todos sobe o crime e suas penalidades.

De acordo com a vice-governadora Jade Romero, que é a secretária das Mulheres do Ceará, a preocupação é reforçar a segurança para as mulheres. "Queremos garantir que seus direitos também sejam respeitados durante os momentos de diversão e que todos saibam que condutas invasivas são crimes", ressaltou.



"A tenta Lilás está pronta para receber, em especial, as nossas mulheres. Lá está funcionando a delegacia da mulher, o atendimento psicossocial e a defensoria pública. O objetivo é fazer uma campanha informativa dizendo o que é importunação e com todo o sistema está apto para dar orientações e fazer o encaminhamento de denúncias", informa a vice-governadora.

Conforme Jade Romero, há ação semelhante e permanente na Arena Castelão, em todos os jogos do Fortaleza e Ceará, com o ônibus Lilás e a equipe da Casa da Mulher Brasileira. O objetivo é evitar violência contra a mulher, violência de gênero e importunação sexual.

A Secretaria da Mulher quer identificar quais são os grandes eventos em que pode ter a presença da Secretaria e dos órgãos da segurança pública.