Fortal 2023: foliões ficam feridos em acidente em trio de Ivete Sangalo

Foliões foram pisoteados e empurrados em confusão durante o trio Village. Participantes do evento apontam violência dos seguranças no momento da ocorrência

Um acidente envolvendo o trio elétrico comandado por Ivete Sangalo deixou várias pessoas feridas na noite desse sábado, 22, no Fortal 2023, em Fortaleza. Em relatos e vídeos nas redes sociais, os participantes do evento relataram momentos de desespero e violência e reclamaram do atendimento recebido.

No momento do incidente, a equipe do O POVO estava no trio da cantora. A cantora parou a apresentação assim que percebeu a situação, pedindo, inclusive, para apagar as luzes do trio. Confira o vídeo do momento:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo, é possível ouvir Ivete pedindo que parem o trio para entender o que estava acontecendo.

Conforme relatos, o incidente ocorreu porque o bloco anterior ainda não havia terminado seu percurso e a pista não estava liberada. O trio de Ivete teria continuado avançando mesmo sem o espaço liberado, o que teria ocasionado o aperto contra os foliões.

Enquanto o carro continuava avançando, parte do público tentou correr e ultrapassar a barreira de segurança, o que teria gerado confusão e deixado mais pessoas feridas.

Acidente no Fortal 2023: seis pessoas tiveram ferimentos leves

Em nota, a organização do Fortal informou que o incidente ocorreu "quando os foliões empurraram a estrutura de separação dos blocos e os seguranças tiveram que suspender para evitar maiores danos".

Ainda, o evento informa que seis pessoas tiveram ferimentos leves e "rapidamente receberam assistência das equipes de segurança".

“O trio ficou parado durante o tempo necessário para que tudo fosse normalizado e o percurso do trio seguiu normalmente sem transtornos”, conclui a organização do evento em nota.

Entretanto, em postagens no Twitter, usuários relatam que os foliões foram agredidos ao buscar ajuda.

E pra completar, a diretoria do fortal agredindo um menino que tinha se machucado tambem e foi reclamar. Absurdo. pic.twitter.com/DFGOZdb8Ue — Gui (@souguicouto) July 23, 2023

A assessoria de Ivete foi procurada pelo O POVO para comentar sobre o ocorrido, mas não se pronunciou. A assessoria da cantora apenas confirmou o que diz a nota oficial da organização do evento.

Acidente no Fortal 2023: seguidores de Ivete reclamam nas redes sociais

Na postagem de Ivete Sangalo no Instagram, com vídeo da apresentação no Fortal, muitos usuários relataram o ocorrido. “Desumanidade total foi o que aconteceu hoje. Suporte zero. Meu corpo dói, está todo arranhado e fora as lesões no pé e unhas”, conta um deles.

“Foi horrível o que aconteceu hoje! Estou decepcionado com tamanha violência e omissão!”, diz outra pessoa.

Ainda, um seguidor reclamou da postura de Ivete diante do ocorrido: “Não merecemos pessoas com postura como a sua no dia de hoje... negligente... e que seguiu com seu " show " quando na verdade, nada estava bem.... vc sabe quem são e como estão as pessoas que foram pisoteadas, por conta da cancela na entrada da passarela principal do Portal que não abriram?”.