Barbie: fatos e curiosidades sobre a boneca do filme que estreia amanhã

Um dos filmes mais aguardados do ano e com a maior bilheteria de pré-venda de 2023, “Barbie”, de Greta Gerwig, estreia nesta quinta-feira, 20. Com roteiro original baseado na boneca da Mattel, o universo cinematográfico de cor pink tem sido um dos assuntos mais comentados do momento e o motivo de “disputas” entre marcas.

Pausa na Simone de Beauvoir para ver Barbie no cinema

E por que não descobrir fatos e curiosidades sobre a boneca mais famosa do mundo? Desde o calote que a Mattel recebeu a casos bizarros de “barbies humanas”, nesta matéria você vai conferir a origem da Barbie e o apelo da perfeição e da juventude eterna da boneca.

Barbie: a origem da boneca também é a história da Mattel



A primeira boneca Barbie lançada pela Mattel Crédito: Reprodução

Criada em 1959 pela americana Ruth Handler (1916 - 2002), co-fundadora da Mattel, a Barbie é uma boneca icônica e fashionista que marcou a infância de inúmeras crianças ao redor do mundo. Em relação à sua história de origem criativa, há duas versões proeminentes.

A primeira versão conta como Ruth, ao observar sua filha, Bárbara, brincando com bonecas de papel em casa, pensou na possibilidade de criar bonecas mais realistas que pudessem representar as aspirações de pequenas garotas.

“Toda a minha filosofia de Barbie era que, através da boneca, a menina podia ser qualquer coisa que quisesse ser. Barbie sempre representou o fato de que a mulher tem escolhas", explicou Ruth.

Já a segunda versão da história de origem é um pouco mais sombria e envolve uma viagem de Ruth à Suíça, na qual ela se deparou com a boneca “Bild Lilli”, que se destacava entre tantas outras bonecas por apresentar uma forma mais adulta. A boneca era sexualizada na Europa durante o período Pós-guerra.

Mesmo sem saber o real significado da Bild Lilli na Europa, de acordo com recibos da Biblioteca Schlesinger da Universidade de Harvard, Ruth Handler comprou onze bonecas Lilli em 1956 e depois encomendou outra dúzia por correio aéreo para levar até a Mattel.

Com a reconstrução da boneca em solo norte-americano três anos depois da visita de Handler à Suíça, Bild Lilli ganhou nova vida como Barbie, uma boneca, hoje, com diversos estilos, cores, gêneros e direcionada, principalmente, para o público infanto-juvenil.

A “mãe da Barbie” teve um destino complexo: calote na Mattel?

Não se pode falar em Barbie sem falar da Mattel e a longa história entre os co-fundadores Ruth e seu esposo, Elliot. A trajetória da mãe da boneca mais famosa do mundo é investigada pela historiadora Robin Gerber em “Barbie e o Império da Mattel”.

Depois do sucesso que foi o lançamento da Barbie, quando a Mattel já havia se tornado a maior fábrica de brinquedos do mundo, Ruth renunciou à empresa em 1974. Na época, a empresa havia sido investigada sobre uma série de relatórios financeiros fraudulentos.

Ruth ainda se recuperava do diagnóstico de câncer de mama. Ela foi acusada e multada por fraude e relatórios falsos, tendo que pagar US$ 57 mil, além de 2.500 horas de serviço comunitário como resultado do processo.

Barbie: mas e o Ken?



Apesar das brincadeiras de que o Ken não tem outra ocupação além de ser o namorado da Barbie, o personagem também possui uma história de origem. O Ken, assim como a boneca, teve inspiração a partir dos filhos do casal de co-fundadores da Mattel, o qual se chamava Kenneth.

Em 1961, dois anos após o lançamento da Barbie, Ken veio ao mundo. O nome completo do personagem é Ken Carson. Em sua história, ele nasceu em Wisconsin, nos EUA.

Ken e Barbie se encontraram pela primeira vez num set de gravações para um comercial de televisão, de acordo com a BBC Brasil. Desde então, o casal mais famoso no universo dos bonecos não se separou mais.

No entanto, o relacionamento dos dois teve o destino mudado em 2004 pela Mattel. A empresa anunciou que, depois de 43 anos, Ken e Barbie não eram mais um casal. Era “chegado o momento de passarem alguns bons tempos separados”.

“Como no caso de outros casais de celebridades, o seu romance hollywoodiano chegou ao fim. É hora de aproveitar melhor o tempo. Sozinhos”, declarou na época a vice-presidente de marketing da Mattel, Russel Arons.

Apesar do anúncio de separação, a Barbie e o Ken foram relançados como casal em 2011, em comemoração ao 50º aniversário do Ken. Desde então, eles continuam juntos em várias linhas de produtos da Mattel.



Barbie: 15 curiosidades imperdíveis sobre a boneca



Para te deixar por dentro de todas as informações sobre a Barbie, aqui vão 15 curiosidades + uma curiosidade bônus que O POVO separou para você:

Barbie nasceu em Willows, Wisconsin (EUA)

O nome completo da Barbie é Barbara Millicent Robert, que é o mesmo nome da filha dos fundadores da Mattel, Ruth e Elliot

A boneca nasceu em 9 de março de 1959, e é do signo de peixes

A Barbie apareceu pela primeira vez vestindo o famoso maiô listrado em preto e branco . Além disso, ela vinha acompanhada de óculos de sol estilo gatinho, tamanco e brincos de argola

. Além disso, ela vinha acompanhada de óculos de sol estilo gatinho, tamanco e brincos de argola Barbie tem três irmãs: Skipper, Stacie e Chelsea

O primeiro animal de estimação da Barbie foi um cavalo chamado Dance. Ela já teve mais de 40 animais, incluindo cães, cavalos, pôneis, gatos, um chimpanzé, um panda, um leão, uma girafa e uma zebra

da Barbie foi um cavalo chamado Dance. Ela já teve mais de 40 animais, incluindo cães, cavalos, pôneis, gatos, um chimpanzé, um panda, um leão, uma girafa e uma zebra A melhor amiga da Barbie se chama Midge e elas são amigas desde 1963

Barbie foi para o espaço pela primeira vez em 1965, quatro anos antes do primeiro homem pisar na Lua

Barbie astronauta Crédito: Reprodução

Barbie já teve mais de 180 carreiras , incluindo médica, astronauta, policial, desenvolvedora de jogos, chef de cozinha, bailarina, piloto de avião e professora

, incluindo médica, astronauta, policial, desenvolvedora de jogos, chef de cozinha, bailarina, piloto de avião e professora Barbie fez sua estreia como candidata à presidência em 1992, conhecido como o "Ano da Mulher" na política, já que 24 mulheres foram eleitas na Câmara dos Deputados nos EUA

Ela já concorreu seis vezes à presidência, mas nunca ganhou uma eleição

Uma boneca Barbie é vendida a cada três segundos no mundo

Barbie presidente Crédito: Reprodução

A Barbie mais cara de todos os tempos foi criada em parceria com o designer australiano de joias Stefano Canturi. O objetivo era arrecadar dinheiro para a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama. A boneca foi vendida por US$ 302.500,00 em leilão em 2010

Muitas das celebridades conhecidas atualmente começaram suas carreiras fazendo comerciais da Barbie, como a Mila Kunis, Christina Applegate e Maureen McCormick

O primeiro estilista a fazer uma parceria com a Barbie foi Oscar de la Renta, em meados da década de 1980

Curiosidade bônus: a tendência bizarra de “barbies humanas” ao redor do mundo

Perfeição e juventude eterna: você já ouviu falar de Valeria Lukyanova? A ucraniana ficou conhecida mundialmente em 2012 pelo título de “Barbie humana”, após surgir nos holofotes internacionais pela primeira vez em um artigo do site Jezebel.

Valeria afirma que, ao contrário do que pensam, não passou por mais nenhum procedimento estético além de colocar silicone nos seios e utilizar lentes de contato para que seu olhar se assemelhe ao de uma boneca.

Valeria Lukyanova Crédito: Reprodução

Ela chegou a dizer ainda que o restante da transformação foi "natural", com dieta e exercícios. A ucraniana nega rumores de que tenha retirado costelas para conseguir uma cintura semelhante à da Barbie. Mas, por que isso se tornou uma “tendência”?

Após a repentina fama que Valeria ganhou por ser conhecida como a versão humana da Barbie, outras pessoas apareceram na mídia com a mesma estética que emula a boneca mais conhecida do mundo. Um deles foi Justin Jedlica, conhecido como “Ken humano”.

Ken humano Crédito: Reprodução

Ao contrário de Valeria, que ganhou a atenção midiática ao redor do mundo e afirma não ter se metido com procedimentos estéticos, Justin revelou ter feito centenas de cirurgias para se tornar idêntico ao Ken. Será que funcionou?

Em 2020, no programa norte-americano “Botched”, o modelo e empresário revelou já ter passado por mais de 950 cirurgias - e até o fim daquele ano teria chegado à sua milésima. Justin inclusive fez uma cirurgia para aumentar o tamanho de seu órgão genital.

Ser conhecido, colecionado, admirado e elevado ao nível de personalidade imortal se tornam os parâmetros da tendência bizarra de se cristalizar na aparência de boneca. Barbie, ao contrário de muitos brinquedos, nunca foi esquecida e tampouco envelheceu nas prateleiras das lojas.

A “marca” Barbie representa um modo de vida, um conjunto de atitudes, um conceito de feminilidade, para além da beleza cristalizada na perfeição. O sedutor mundo da Barbie não parou na tentativa de emulação de Valeria e Justin.

No Brasil, até mesmo um concurso para eleger a moça humana mais Barbie acontecia em um dos quadros do programa da apresentadora Eliana.

Outras pessoas também embarcam até hoje na mesma onda, como é o caso da iraquiana Daila Naeem. Segundo os jornais Daily Mail e Mirror, ela já fez em torno de 43 cirurgias para ser conhecida como a “Barbie do Iraque”.