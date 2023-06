Morre Julyer, maquiador de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa

O maquiador Julyer havia descoberto uma doença degenerativa no cérebro no início do ano

Julyer Rodrigues, conhecido por ter sido maquiador de Marília Mendonça e da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, morreu na madrugada desta quinta-feira, 1º. O profissional enfrentava uma doença degenerativa que afeta o cérebro. A informação foi confirmada em uma publicação no perfil oficial do maquiador.

Pelo menos quatro dias antes, o estado de saúde de Julyer era atualizado através de publicações nas redes sociais. Em uma última atualização antes do falecimento, o comunicado afirmava que a doença que o maquiador enfrentava não tinha cura.

“Infelizmente essa doença não tem cura e nem tratamento. Os médicos e as pessoas mais próximas estão buscando oferecer a ele o maior conforto possível neste momento. O ‘Juh’ não está conseguindo se movimentar, falar e para respirar está recebendo oxigênio. Para Deus nada é impossível e por isso que pedimos a todos orações, energias positivas e muito carinho”, expressa parte da publicação.

A doença foi descoberta por Julyer ainda no começo deste ano após um pincel cair de sua mão durante um trabalho. O maquiador conta que o quadro da doença foi se agravando com desmaios e culminou em um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Eu estava trabalhando em viagem, maquiando e o pincel caiu da minha mão e desde então o meu quadro foi piorando, mas continuei trabalhando. No dia 22 de março, eu sofri um desmaio e acordei no hospital em São Paulo. Fui encaminhado para Goiânia no dia seguinte e, desde então, estou fazendo vários exames e foi constatado que tive um AVC isquêmico”, relatou Julyer.

O maquiador ainda inicou uma vaquinha online para arrecadar fundos para custear o tratamento, visto que não conseguia mais trabalhar devido às consequências da doença. A campanha já havia arrecadado mais de R$ 46 mil. “Estava sumido das redes sociais para poder me recuperar, porém sem trabalhar não consigo arcar com todas as minhas despesas e da minha mãe e criamos uma Vakinha on-line, para quem poder ajudar no meu tratamento inicial”, afirmou.

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, lamentou a partida do maquiador em publicação nas redes sociais. "Que merda acordar assim, que tristeza começar um mês com uma notícia tão ruim. Que Deus tenha misericórdia da gente e alivie nossa dor nesse momento", escreveu.

Ainda em vida, a cantora Marília Mendonça chegou a dedicar a música "Cumbia do Amor" para o maquiador em uma gravação de DVD. Após cantar os versos "Sonho com você, choro por você, porque nasci para viver com você", Marília afirmou: "Julyer essa é para você, porque eu sei que você gosta".

O velório de Julyer acontece nesta quinta no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.

