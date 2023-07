Felipe Prior se pronuncia após condenação por estupro: ‘Sou inocente’

O ex-participante do Big Brother Brasil e arquiteto Felipe Prior se pronunciou pela primeira vez após a condenação de seis anos de prisão pelo crime de estupro cometido em 2014. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, Prior diz ser inocente.

Leia mais | Felipe Prior, ex-BBB, é condenado a seis anos de prisão por estupro

"Primeiro, estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim. Tenho certeza de que vamos vencer essa batalha", inicia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No pronunciamento, o ex-BBB pediu aos fãs e admiradores que parassem de mandar mensagens a advogadas de defesa das vítimas. "Mas eu estou aqui para pedir também para vocês pararem de mandar mensagem para as advogadas das que se dizem agredidas por mim. As mensagens atrapalham a minha defesa. Tudo o que eu não preciso nesse momento agora é de maior exposição”, disse o arquiteto afirmando também não saber a identificação dos autores das mensagens. “Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens", afirma.

Leia mais | Advogada é alvo de ataques e ameaças de fãs do ex-BBB Felipe Prior

Antes de finalizar a gravação, o integrante do BBB 20 voltou a reafirmar sua inocência. "Mas repito que parem, é o único apelo que tenho nesse momento é pedir para parar, não vai contribuir em nada isso tudo. E também estou aqui para falar que eu sou inocente e que iremos vencer tudo isso. Obrigado de coração, é isso que eu tenho para dizer, e um beijo para todo mundo", completa.

Condenação de Felipe Prior

Felipe Prior foi condenado em primeira instância a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. A decisão da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, no sábado, 8, está relacionada a uma denúncia feita em 2020 contra Prior. O caso está em sigilo e o ex-BBB pode recorrer em liberdade.

Leia mais | Vítima de Felipe Prior relata estupro: 'Foi bem doloroso'

Em nota a defesa de Prior disse que iria recorrer da decisão.



"A sentença será objeto de Apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua Defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-á sua reforma, em prestigio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante a instrução processual", diz parte do documento.





Leia Mais Jesuíta Barbosa se arrepende de post sobre agressão do namorado

Barbie supera Harry Potter como maior pré-venda da Warner Brasil

Gigi Hadid é presa por porte de drogas em aeroporto, diz site

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui