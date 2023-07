Vítima de Felipe Prior relata estupro: 'Foi bem doloroso'

Após a condenação por estupro do ex-BBB Felipe Prior ser divulgada, a vítima relatou os detalhes do crime que aconteceu em 2014. A mulher, atualmente com 31 anos, falou publicamente pela primeira vez sobre o crime.

Prior e a vítima cursavam arquitetura juntos na Universidade de São Paulo (USP). Junto a uma amiga em comum, a dupla voltava de carona para casa no carro do ex-BBB. Após deixar a amiga, Felipe teria parado o carro e forçado a relação com a mulher, na época com 22 anos.

“Eu falei: 'Felipe, eu não quero, não quero'. Comecei a tentar resistir fisicamente e ele começou a puxar meu cabelo, começava a me segurar pelos braços, pela cintura, proferiu umas frases muito... Ele começou a falar pra eu parar de me fazer de difícil, que é claro que eu queria, que agora não era hora de falar que não, e começou a forçar penetração", disse a mulher em entrevista ao Fantástico neste domingo, 16.

“Foi bem doloroso. Eu gritei, começou a sair muito sangue. Foi o susto que ele teve que levar para parar a situação, porque fez uma poça de sangue no carro dele, nele, ele perguntou se eu queria ir para o hospital, aí eu falei que 'não', que eu só queria ir para minha casa", completa.

A vítima conta que chegou a ir ao hospital após não conseguir estancar o sangue em casa. Na unidade, a médica constatou que houve uma laceração de grau 1 compatível com penetração. A médica teria perguntado o que havia acontecido, mas ela explicou que não quis falar, conforme relatou na entrevista.

Segundo ela, a ficha de que havia sido violentada demorou para cair. "Eu não me via assim. Fui escondendo de mim mesma, evitando lidar com essa situação. Eu achava que ia conseguir apagar isso da minha vida e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, mas isso não aconteceu. Eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, agravaram muito mais a minha situação psicológica", conta.

A situação e coragem para expor teria voltado após a participação do arquiteto no Big Brother Brasil, em 2020. "Vi o rosto dele pela primeira vez em muitos anos. Eu só decidi denunciar tudo o que aconteceu depois que eu comecei a receber das minhas amigas prints de tweets de outras mulheres falando que tinham sido abusadas e violentadas por ele", relembra.

Felipe Prior foi condenado em primeira instância a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. A decisão da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, é do último sábado, 8, e está relacionada a uma denúncia feita em 2020 contra Prior. O caso está em sigilo e o ex-BBB pode recorrer em liberdade.

