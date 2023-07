Jesuíta Barbosa se arrepende de post sobre agressão do namorado

O ator Jesuíta Barbosa diz que se arrepende de ter compartilhado nas redes sociais sobre uma possível agressão feita pelo namorado, o designer Cícero Ibeiro.

"C.I Me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner (parceiro em inglês)", escreveu o ator pernambucano na noite de segunda-feira, 17. A postagem foi publicada no story do Instagram e excluída momentos depois.

O texto de Jesuíta repercutiu nas redes sociais e nos noticiários. Em comunicado enviado à Folha de S. Paulo, o ator descreveu que a publicação foi um “impulso inconsciente, movido por um momento de estresse emocional”.



“Cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta. (...) Não fui agredido fisicamente ou verbalmente, nem sofri nenhum ato abusivo. Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado", explicou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Namoro de Jesuita Barbosa

A primeira aparição com o namorado aconteceu em agosto de 2022, quando Jesuíta marcou presença no show do Caetano Veloso. Na época, o ator disse que estavam apenas se conhecendo.

Apenas em novembro o romance foi assumido. A revelação aconteceu durante o festival de música Primavera Sound, em São Paulo.



Leia Mais Primeiro filho da atriz Lindsay Lohan nasce em Dubai

Ariana Grande está se divorciando do marido, afirma site

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui