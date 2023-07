Britney Spears é agredida por segurança de jogador da NBA

A cantora Britney Spears foi agredida em um restaurante de Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira, 5, após tentar falar com Victor Wembanyama, astro da NBA.

Segundo o TMZ, portal de notícias estadunidense, a artista se aproximou do jogador de basquete para tentar tirar uma foto e levou um tapa no rosto de Damian Smith, segurança do esportista.

Com 19 anos de idade, o francês Victor Wembanyama é o mais novo astro do basquete profissional. Atualmente integrando a equipe do San Antonio Spur, Victor é considerado um dos expoentes do basquete mundial.

No momento da agressão, a cantora chegou a cair no chão e ter seu óculos arremessado para longe. De acordo com informações do TMZ, o segurança pediu desculpas após reconhecer a artista, mas a equipe de Britney Spears registrou um boletim de ocorrência alegando agressão.



