Filho de Rita Lee anuncia shows pelo Brasil em homenagem à mãe

Beto Lee anunciou programação de shows pelo Brasil em homenagem à Rita Lee, sua mãe e principal nome do rock nacional. Considerada a Rainha do Rock, a artista faleceu no início do mês de maio, em decorrência de um câncer de pulmão.

Entre os grandes sucessos da carreira de Rita Lee, o público poderá ouvir “Lança Perfume”, “Ovelha Negra”, “Ando Meio Desligado” e “Agora Só Falta Você”. Intitulado “Rita Lee por Beto Lee in Concert”, os shows vão ocorrer nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília, entre os meses de julho e agosto.

Nas apresentações, Beto irá contar com uma banda especial formada por Lee Marcucci, baixista e ex-membro da Tutti-Frutti, banda que teve Rita como integrante; Débora Reis, nos vocais; Danilo Santana, no teclado; Edu Salvitti, na bateria; e Rogério Salmeron, na guitarra.

Além da banda fixa, o show em São Paulo, que irá ocorrer no dia 29 de julho, também terá participações especiais de Fernanda Abreu, Luísa Sonza e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo maestro Adriano Machado.



Rita Lee por Beto Lee in Concert

Rio de Janeiro

Quando: 8 de julho



8 de julho Onde: Qualistage (Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca)

São Paulo

Quando: 29 de julho



29 de julho Onde: Vibra SP (Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida)

Curitiba

Quando: 12 de agosto



12 de agosto Onde: Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971 - Centro)

Brasília

Quando: 26 de agosto

26 de agosto Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães (SDC - Ulysses Guimarães)



