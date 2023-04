Artista usa inteligência artificial para retratar famosos em favelas após "perderem tudo"

Fama, dinheiro, prestígio... características tão abundantes nos famosos, mas... já imaginou como eles seriam se eles "perdessem tudo"? Foi essa pergunta que o artista brasileiro Willian Donizete Martins, de 28 anos, fez para um aplicativo de Inteligência Artificial (IA) ao construir imagens de famosos caso eles ficassem sem fama e fortuna.



O resultado rapidamente viralizou nas redes sociais. Natural de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Willian trabalha como técnico de áudio e vídeo e conta em entrevista ao O POVO sobre como surgiu a ideia de tais criações e o gosto pela arte digital produzida com uso de Inteligência Artificial.

“Celebridades que perderam tudo e agora moram em uma favela brasileira”, está escrito na legenda das publicações feitas em seu perfil no Instagram. Angelina Jolie, Keanu Reeves, Lionel Messi e até o Papa Francisco foram alguns dos personagens escolhidos pelo artista para a “brincadeira” feita por Willian.

Ele fala que as ideias surgem “do nada”, de forma espontânea. Outras, são inspirações do cotidiano e situações que ele viveu, vendo filmes ou escutando músicas.

“Comecei a criar arte com inteligência artificial em agosto de 2022. Até o momento, uma das ferramentas que mais utilizo já gerou mais de 14.000 imagens. Tem sido uma incrível forma de expressão artística para mim”, conta.

Com postagens criativas e com traços realistas, Willian viralizou nas redes sociais ao retratar alguns famosos em um meme conhecido na internet como “perdeu tudo”, usado para imaginar que alguém tenha perdido sua fama e fortuna.

Perdeu tudo: veja imagens de famosos retratados como moradores de favelas no Brasil



Willian conta que a ideia surgiu de forma despretensiosa e foi isso que chamou a atenção das pessoas.

“Gerações de famosos por IA já são um clichê, mas essa ideia em específico foi inspirada em um meme que satiriza as chamadas sensacionalistas dos jornais televisivos, como ‘Perdeu tudo!’, ‘entenda o drama de famoso tal’. Então eu decidi explorar a ideia de como seria se eles realmente tivessem perdido tudo”, relata.

O processo de criação

O artista diz que o processo de criação é feito em várias etapas. Inicialmente, ele utiliza um modelo da Inteligência Artificial para gerar a base das imagens, incluindo o corpo e os cenários.

Logo após, ele utiliza outro modelo de IA um pouco mais complexo e corrige as imperfeições com o intuito de torná-las mais fiéis ao famoso retratado. Por fim, as fotografias são retocadas no Photoshop.

Segundo ele, a duração desse processo pode variar, dependendo da complexidade e dos detalhes de cada imagem.

“Algumas podem ter sido concluídas em poucas horas, enquanto outras demoram muito mais para serem aperfeiçoadas até o resultado final desejado”, comenta.

A repercussão das imagens geradas por IA com famosos em favelas do Brasil

A ideia dessas artes criadas por IA é de Willian Donizete Martins, 28 anos, de Poços de Caldas, em Minas Gerais. (Foto: Reprodução/ Instagram arteficialismo)



Willian diz que se surpreendeu com a repercussão das artes criadas por IA. Para ele, o viral gerado trouxe uma maior visibilidade para as publicações feitas no Instagram.

“Foi surpreendentemente grande e inesperada, considerando que não sou uma pessoa conhecida e minha conta foi criada do zero. Páginas com milhões de seguidores compartilharam minhas imagens. Recebi muitos contatos e interações de pessoas interessadas".

O brasileiro destaca que a maioria da repercussão foi positiva, mas que também houveram algumas críticas. Entre os apontamentos negativos, algumas pessoas pontuam a forma como foram retratadas as favelas pela IA.

Conforme relatou ao O POVO, as críticas "se concentraram na forma como a IA retratou a favela, com opiniões variadas sobre se [as artes] estavam romantizando a pobreza ou 'sujando' a imagem das pessoas que vivem lá".

Ele afirma que outra crítica recorrente foi o fato de usar inteligência artificial para criar as imagens e ser chamado de artista.

Famosos compartilham imagens feitas por brasileiro com IA

O mineiro revela que ficou feliz após receber uma mensagem do ex-jogador de basquete e comentarista esportivo, Shaquille O'Neal.

Quando viu a notificação, ele conta que chegou a tremer e verificar várias vezes, se, de fato, era realmente verdade. A ex-estrela da NBA chegou a compartilhar em seus stories a imagem dele produzidas por Willian.

“Curiosamente, ao longo da minha vida, quando fazia desenhos, montagens e pinturas, as pessoas me chamavam de artista e eu rejeitava este "título". Agora dizem que eu não posso ser considerado artista, então acho que estou na minha zona de conforto”, finaliza. Confira:



