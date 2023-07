MC Marcinho: famosos fazem campanha de doação de sangue

Após sofrer uma parada cardiorrespiratória e precisar colocar um implante de coração artificial, o cantor MC Marcinho segue internado e vem recebendo doações de sangue durante tratamento médico. Famosos e amigos iniciaram uma corrente de apoio nas redes sociais e pediram, em suas redes sociais, mais doações para o artista.

MC Koringa revelou ter participado da campanha e pediu apoio dos seguidores. "Nosso príncipe está precisando de doação de sangue. (O procedimento) não demora, é rapidinho. Convido vocês para ajudarmos nosso príncipe do funk. Vamos fazer nossa parte, vamos nessa!", publicou em perfil no Instagram.

Quem também esteve em um Hemocentro para ajudar o ícone do funk 2000 foi o funkeiro MC Bob Rum. "Esteja junto, e não somente misturado. Nosso irmão, MC Marcinho, que sempre nos falou de amor, está precisando do seu gesto de carinho", apontou o artista.

A cantora e influenciadora Jojo Todynho também convocou seus fãs para participar da campanha. "Estou sumidinha aqui, mas apareci para pedir para vocês doarem sangue para o Marcinho. Ele está precisando muito. Vamos fazer essa corrente do bem mais uma vez. Meus fãs, pessoas que me acompanham […], quero pedir para vocês ajudarem a salvá-lo. Deus está no controle e união faz a força. Vamos com tudo", pediu a cantora.

Na última quinta-feira, 13, MC Marcinho passou por uma cirurgia para colocar um implante de coração artificial. Na noite da segunda-feira, 10, ele já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e precisou ser entubado às pressas. No mês de março, o funkeiro passou por uma cirurgia de troca de marca-passo. O cantor está internado no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os hemocentro do Rio de Janeiro, capital, recebem as doações de sangue para o funkeiro.





