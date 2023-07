Cantor e compositor Jorge Aragão é diagnosticado com câncer

De acordo com assessoria do cantor, o músico manterá seus compromissos profissionais "à medida do que for possível". Diagnóstico e de linfoma não-Hodgkin

O cantor e compositor Jorge Aragão, de 74 anos, recebeu o diagnóstico de câncer. De acordo, com a assessoria do artista, foi confirmado neste sábado, 15, que ele está enfrentando um linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

"Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin", diz a nota oficial.

Ainda segundo o comunicado, o sambista carioca “iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello”. Além disso, “manterá seus “manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”.

O que é o linfoma não-Hodgkin?

O linfoma não-Hodgkin é uma forma de câncer que afeta o sistema linfático, uma parte importante do sistema de defesa do corpo. Como as demais condições cancerígenas, ocorre quando as células começam a se multiplicar de forma desordenada, formando tumores. Existem vários tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin, cada um com características específicas e necessidades de tratamento distintas.

Os sintomas comuns desse tipo de câncer incluem inchaço dos gânglios linfáticos, febre, suores noturnos, perda de peso inexplicável, fadiga, coceira na pele e aumento do tamanho do baço ou fígado.

O tratamento do linfoma não-Hodgkin geralmente envolve a combinação de diferentes abordagens, como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e, em alguns casos, transplante de células-tronco.

Outras figuras públicas que também enfrentaram o linfoma não-Hodgkin incluem a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão, os atores Reynaldo Gianecchini, Edson Celulari e Jane Fonda, além da dramaturga Glória Perez. Todos estes passaram pelo tratamento e conseguiram se recuperar.