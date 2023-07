MC Marcinho coloca implante de coração artificial após ser entubado

Internado em estado de saúde grave no Rio de Janeiro, o Príncipe do Funk segue lutando pela vida; conheça MC Marcinho e saiba o que aconteceu com cantor

Após sofrer uma parada cardiorrespiratória e precisar ser entubado com urgência, MC Marcinho passou por uma cirurgia para colocar um implante de coração artificial nesta quinta-feira, 13.

De acordo com o boletim médico do hospital, a cirurgia de MC Marcinho foi bem-sucedida e o músico está estável. O cantor de funk deverá ficar no hospital mais alguns dias para seguir com a recuperação.

LEIA TAMBÉM MC Marcinho: quem é o Príncipe do Funk e o que aconteceu com cantor

Dono dos hits nos anos 2000: “Glamurosa”, "Só Love", "Nosso Sonho" e "Garota Nota 100", o artista de 45 anos de idade irá utilizar o suporte mecânico para auxiliar o coração a bombear o sangue.

Na noite da última segunda-feira, 10, Marcinho sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser entubado às pressas. No mês de março, o funkeiro passou por uma cirurgia de troca de marca-passo.



