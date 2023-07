Mercado dos Pinhões celebra 85 anos com programação gratuita

A cantora de forró Iara Pamella faz show nesta sexta-feira, 14, durante festa de 85 anos do Mercado dos Pinhões; confira programação deste fim de semana do Férias em Fortaleza

Um dos polos de Carnaval mais queridos pelos fortalezenses, o Mercado dos Pinhões completou 85 anos de fundação na quinta-feira, 13.

Conhecido por ser palco de diversas manifestações artísticas, nesta sexta-feira, 14, o Mercado dos Pinhões vai comemorar o aniversário com shows gratuitos.

Com início às 18h30min, a cantora Iara Pamella se apresenta no local e anima o público presente com os maiores sucessos do forró romântico.

Em seguida, a quadrilha infantil Meu Dengo realiza uma apresentação com muito pé de serra e diversão para todas as idades.

Na sequência, o Grupo Samba Mix comanda o evento de aniversário do Mercado dos Pinhões. A festa desta sexta-feira, 14, integra a edição especial do Sons do Mercado, evento que faz parte da programação do Férias em Fortaleza.

Férias em Fortaleza: confira programação no Mercado dos Pinhões e outros locais

Sexta-feira, 14 de julho

18 horas : Depois das Seis



: Depois das Seis Com Zé da Zefa



Onde: Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema

18h30min : 85 anos do Mercado dos Pinhões



: 85 anos do Mercado dos Pinhões Com Iara Pamella, Grupo Samba Mix e quadrilha infantil Meu Dengo



Onde: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro)

Sábado, 15 de julho

9 horas : Praia acessível



: Praia acessível Com Cris Malagueta



Onde: Praia dos Crush (avenida Beira Mar, 802 - Praia de Iracema)

9h30min : Vem brincar Fortaleza



: Vem brincar Fortaleza Com Banda Pacote de Biscoito e Quadrilha Infantil Meu Dengo



Onde: Cidade das Crianças (Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)

18 horas : Giro Cultural



: Giro Cultural Com Aquarela Entretenimento e Forró TBT



Onde: Lago Jacarey (Cidade dos Funcionários)

18 horas : Giro Cultural



: Giro Cultural Com Tia Samila e Forró Regional



Onde: Praça Rachel de Queiroz (rua Cel. Raimundo Guanabara, 608 - São Gerardo)

18h30min : Na Calçada



: Na Calçada Com Banda Cascabulho



Onde: Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema

18 horas : Luau da Juventude



: Luau da Juventude Com Bandas Onze:20 e Donaleda



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar (avenida Beira Mar, 3620 - Meireles)

Domingo, 16 de julho

16h30min : Projeto Pôr do Sol



: Projeto Pôr do Sol Com Bruno Paz e Juliete Moreno



Onde: Avenida Beira- Mar (Espigão do Náutico)

18 horas : Cultura à Beira-Mar



: Cultura à Beira-Mar Com humoristas Titela e Falcão



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar (avenida Beira Mar, 3620 - Meireles)



