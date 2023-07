Saiba onde fazer aulas de surfe durante as férias em Fortaleza

Dentre muitos destinos turísticos para passar as férias, as praias são os mais procurados, não só para aproveitar o sol e o mar, mas também para praticar esportes como o surfe. Em Fortaleza, existem escolas que oferecem aulas para quem tem o desejo de aprender a fazer manobras com a prancha na crista das ondas. Uma delas é a Escola de Surf Dudu Lima, na Praia do Titanzinho, em Fortaleza. Propriedade de Eduardo e Amanda Lima, a escola acolhe aproximadamente 60 alunos das mais diversas idades.

Uma das proprietárias da Escola, Amanda Lima, conta que a escola oferece uma aula experimental pelo valor de R$ 30, onde o aluno tem o primeiro contato com a água e, caso as aulas tenham prosseguimento, é feito um plano de acordo com a disponibilidade da pessoa interessada.

Pedro Gabriel, de 11 anos, esperou as férias chegarem para iniciar as aulas de surfe. O estudante soube das aulas por meio de seu primo e criou o desejo de praticar o esporte. “Eu acho o surfe muito legal. Fiz minha aula experimental semana passada, e hoje fiz a minha primeira aula pra valer e gostei”, conta Gabriel empolgado.

João Vitor Alves, de 24 anos, é estudante de Engenharia Mecatrônica e diz que encontra no esporte paz e calmaria por estar em contato com o mar. Aluno da escola de surf há dois anos, ele conta que o surfe mudou sua vida e que, sempre que possível, vai às aulas de surf, principalmente durante as férias.

“Surfe pra mim é paz, é lavar a minha alma. Comecei porque tinha muito trabalho e estudo e precisava me distrair um pouco e encontrar algo que me deixasse mais conectado com o mar e o surfe me proporcionou isso. É lavar a minha alma”, comentou Vitor.

Surfar é se aventurar em uma onda no mar, é encontrar equilíbrio e se conectar com a natureza. É o que sente a jovem Maria Valentina, de 12 anos, da turma avançada de surfe há quase dois anos. “Eu acho muito legal surfar porque me faz praticar um esporte, às vezes eu até penso em atuar profissionalmente como surfista”, conta.

O surfe é uma prática desportiva em cima de uma prancha e que necessita de equilíbrio para executar as manobras nas ondas. O esporte, que estreou em 2020 nas Olimpíadas de Tóquio, é muito procurado por quem gosta de adrenalina, já que se enquadra como um esporte de aventura.

Prodígios no Surf

No mar, as crianças se divertem aprendendo a surfar, como é o caso da pequena Maria Luíza, de 6 anos. Seu instrutor de surf, Davi Sousa, conta que a metodologia de ensino de crianças e adultos não muda, já que para ambos é necessário a teoria e a prática.

“Não muda muito o movimento, é sempre a mesma prática. A aula começa na areia para passar os movimentos devagar para que eles compreendam como é que funciona para depois passar para a prática na água”, diz.

Já Nara Marques, que é aluna da escola de surf há dois anos, levou pela primeira vez os pequenos José Arthur, 6, e Gustavo, 4. Ela diz que aproveitou as férias para que eles desfrutem da experiência que para ela é muito importante. “O surfe ensina a criança a ter mais paciência, a saber esperar, a lidar com as pessoas e principalmente, promove contato deles com a natureza, com o mar e isso é muito bom para eles”, disse.

Surf para resgatar sonhos

Como parte da Lei de Incentivo ao Esporte, o Projeto Resgatando Sonhos oferece aulas gratuitas de surfe para crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 17 anos. Do projeto, participam a Itim Silva Surf School, na praia da Avenida Leste Oeste, a Escola de Surfe Família Sukita, na praia do Titanzinho, e a escolinha de surfe César Silva.

Carol Teles, a educadora física responsável pelo projeto, conta que o projeto está em seu terceiro ciclo e já atendeu mais de 1.250 crianças nos três ciclos de atendimento. Para participar do projeto, a criança precisa estar na escola, já que elas são atendidas no contraturno das aulas e podem se inscrever por meio do link disponível no instagram @proativa_consultare. Nestas férias o projeto continua acontecendo normalmente.

O professor Itim Silva, que também faz parte do projeto, diz que a iniciativa é de suma importância, sendo uma plataforma para a integração dos alunos no meio esportivo. “É uma forma de integrá-los no esporte e formar futuros atletas”.

Serviço

Onde ter aulas de Surfe em Fortaleza:



Escola de Surf Dudu Lima/ Praia do Titanzinho

Endereço: Avenida Leite Barbosa, 1061 - Cais do Porto/ Fortaleza

Contato: (85) 99265-1973



Escolinha de Surf César Silva/ Barra do Ceará

Endereço: Rua Sen. Robert Kennedy, 20 - Barra do Ceará/ Fortaleza

Contato: (85) 98870-9347



Escola de Surf da Família Sukita/ Praia do Titanzinho

Endereço: R. São José, 64 - Cais do Porto/ Fortaleza

Contato: @cesarsilvasurf



Escola de Surf Titanzinho/ Praia do Titanzinho

Endereço: Avenida Leite Barbosa, 1062 - Cais do Porto/ Fortaleza

Contato: (85) 98735-9125



Itim Silva Surf School/ Praia Leste Oeste

Endereço: Moura Brasil/ Fortaleza

Contato: (85) 99717-0678



PF Surf School/ Praia do Futuro

Endereço: Av. Zezé Diogo, 3070 - Vicente Pinzon/Fortaleza

Contato: (85) 98111-0992