Férias no Ceará: Sesc promove programação gratuita no mês de julho

Diversas unidades do Sesc Ceará realizam programação gratuita com shows, espetáculos, apresentações, exposições e homenagens durante o mês de julho

As férias já começaram e diversas atividades vão ocorrer por todo o Ceará. Com unidades espalhadas pelo Estado, o Sesc promove programação gratuita durante o mês de julho.

Com ações nas unidades de Fortaleza, Crato, Iguatu, Brejo Santo e outras localidades, o Sesc Ceará irá levar os projetos Artes Visuais, Arte Encena, Sesc Cultura de Raiz, Sesc Sonoridades e Sesc Cordel para o público de diversas idades.

Com início nesta quarta-feira, 5, a sede do Sesc no Crato irá receber o Encontro Saberes da Caatinga, às 19 horas, com apresentação do espetáculo “Rogai Por Eles”, de Joaquina Carlos. Na sexta-feira, 7, haverá apresentações dos grupos de tradição popular. Os eventos ocorrem às 19 horas, no IFCE Campus Crato.

No domingo, 9, a cidade de Jucás recebe a Festa de Nossa Senhora do Carmo, com apresentação musical de Anette Dino iniciando às 20 horas. O momento é uma parceria do Sesc Iguatu com o Centro Cultural Banco do Nordeste do Cariri.

Nas semanas seguintes, Fortaleza recebe a Quarta do Riso, com shows de humor nos dias 12 e 26. As apresentações irão ocorrer no Teatro Chico Anysio, localizado na avenida da Universidade, no bairro Benfica.

Em Juazeiro do Norte, a Biblioteca do Sesc Juazeiro irá realizar a exposição “Dia Nacional da Mulher Negra”, no dia 25. O momento irá iniciar às 8 horas, com mostra de textos informativos sobre a data e exposição de livros de autoras negras que compõem o acervo da Rede Sesc de Bibliotecas.

Férias com o Sesc Ceará: confira programação completa

Unidade Barbalha

Domingo, 9

15 horas: Reisado de Caretas do Sítio Sassaré - Potengi/CE

Sexta-feira, 14

19 horas: Show com Forró de Rabeca

Onde: Complexo Ambiental Mirantes do Caldas (rua Daniel Cordeiro das Neves, s/n - Caldas)

Unidade Brejo Santo

Festejos de Brejo Santo 2023



Cortejo Cultural da Festa de Padroeiro Sagrado Coração de Jesus



Com : Reisado Discípulos de Mestre Pedro e Grupo Bacamarteiros da Paz



: Reisado Discípulos de Mestre Pedro e Grupo Bacamarteiros da Paz Quando : domingo, 30, às 17 horas



: domingo, 30, às 17 horas Onde: ruas do município de Brejo Santo

Aniversário do Cineteatro Prof. Júlio Macêdo Costa



Terça-feira, 11

Espetáculo “Esperando Comadre Daiana”, da Companhia de Teatro Livre Mente

Quinta-feira, 13

Show com Joquinha Gonzaga

Sexta-feira, 14

Show com Luiz Fidelis

Quando: 19 horas

Onde: Avenida Antônio Florentino de Araújo, S/N - São Francisco

Unidade Crato

Encontro Saberes da Caatinga

Quarta-feira, 5

Espetáculo “Rogai Por Eles”, de Joaquina Carlos

Sexta-feira, 7

Apresentações dos grupos de tradição Popular da Mestra Zulene e Mestra Edite

Quando: 19 horas

Onde: IFCE Campus Crato (CE-292, s/n - Gisélia Pinheiro, Crato)

Fuá no Beco

Apresentação de dança “Roda dos Ventres”, com Jayane Diniz



Quando : quinta-feira, 6, às 19h30min



: quinta-feira, 6, às 19h30min Onde: Beco do Padre Lauro, Centro

Contação de Histórias

“O rei analfabeto no reino da Gramática”, com o grupo Cia. Arretados de Teatro



Quando : sexta-feira, 28, às 18 horas



: sexta-feira, 28, às 18 horas Onde: Praça da Sé, Centro

Sesc Sonoridades

Com show de Ranier Oliveira



Quando : segunda-feira, 31, às 9 horas



: segunda-feira, 31, às 9 horas Onde: Feira livre do Crato

Unidade Fortaleza

Arraiá do Moura Brasil

Sexta-feira, 7

Com Leandro Rodrigues e apresentação de Quadrilhas Juninas

Sábado, 8

Com Banda Mix e apresentação de Quadrilhas Juninas

Quando : a partir de 17 horas



: a partir de 17 horas Onde: Praça Novo Milênio (avenida Presidente Castelo Branco, s/n - Moura Brasil)

Quarta do Riso

Quarta-feira, 12

Com Kaio Freitas e Paçoca & Fubá

Quarta-feira, 26

Luana do Crato e Luzinnet Pam

Quando : às 19h30min



: às 19h30min Onde: Teatro Chico Anysio (avenida da Universidade, 2175 - Benfica)

Arte Encena no Theatro José de Alencar

Sábado, 22, às 19 horas

“Memórias de Subsolo”, de Enrique Patricius

Domingo, 23, às 19 horas

“Mnemosine: porque memória é feminina!”, de Paula Yemanjá

Sábado, 29, às 16 horas

“As Aventuras de João Sortudo”, com Cia. Prisma de Teatro

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Unidade Iguatu

Exposição “Cores, formas e encantos: O equilíbrio que nem todos conseguem ver”, de Alan Marcel

Quando : de 3 a 31 de julho, das 7 horas às 21 horas



: de 3 a 31 de julho, das 7 horas às 21 horas Onde : 3º andar do Sesc Iguatu – Ao lado da Biblioteca



: 3º andar do Sesc Iguatu – Ao lado da Biblioteca Gratuito

Jantar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguatu

Com Subaida



Quando : sábado, 15, às 19 horas



: sábado, 15, às 19 horas Onde : AABB de Iguatu (Estrada Iguatu-Penha - Alto do Juca)



: AABB de Iguatu (Estrada Iguatu-Penha - Alto do Juca) Gratuito

Festa de Nossa Senhora Sant’Anna

Com show da dupla de cantadores Lourival Pereira e Antônio Campos



Quando : quinta-feira, 20, às 20 horas



: quinta-feira, 20, às 20 horas Onde: Patamar da Igreja de Nossa Senhora Sant’Anna (Rua Senador Pompeu, 33 - Centro)

Unidade Jaguaribe

Festa de Nossa Senhora Sant’Anna

Com show da dupla de repentistas Charles Gomes e Evaldo Filho



Quando : quarta-feira, 19, às 20 horas



: quarta-feira, 19, às 20 horas Onde: Patamar da Igreja de Nossa Senhora Sant’Anna - Distrito de Nova Floresta

Unidade Juazeiro do Norte

45ª Vaquejada de Juazeiro do Norte

Show com Fábio Carneirinho



Quando : domingo, 9, às 21 horas



: domingo, 9, às 21 horas Onde: Parque de Eventos Padre Cícero, 422 (R. Frei Damião, 228 - Lagoa Seca)

Exposição Dia Nacional da Mulher Negra

Quando : terça-feira, 25, às 8 horas



: terça-feira, 25, às 8 horas Onde: Biblioteca Sesc Juazeiro (R. da Matriz, 227 - Centro)

Cangaço Bar

Show tributo com Amy Winehouse Cover



Quando : sexta-feira, 28, às 22 horas



: sexta-feira, 28, às 22 horas Quanto: entrada com 1kg de alimento não perecível

Unidade Jucás

Festa de Nossa Senhora do Carmo

Com apresentação musical de Anette Dino



Quando : domingo, 9, às 20 horas



: domingo, 9, às 20 horas Onde: Patamar da Igreja de Nossa Senhora do Carmo



