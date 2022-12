Morre Pelé: conheça a história do "Rei do Futebol" no cinema

Nos cinemas, Pelé foi retratado pela primeira vez em 1962 com o filme “O Rei Pelé”, logo no ano em que conquistou dois mundiais, sendo um pelo Santos e outro pela Seleção Brasileira. O longa narra a trajetória do jogador, que chega a fazer algumas aparições na obra. O ídolo do futebol faleceu nesta quinta, 29, aos 82 anos vítima de um câncer.

A produção alavancou convites para que o camisa 10 participasse de outros filmes, e menos de dez anos depois fez sua estreia como ator no filme “O Barão Otelo no Barato dos Bilhões” (1971). Na película, ele interpreta o personagem Dr. Arantes.

Uma série de produções cinematográficas contou com a participação do Rei do Futebol, algumas com mais e outras com menos destaque, entre documentários e ficções. Entre as principais, “Os Trombadinhas” (1979), em que, além de atuar, contribuiu com o roteiro; “Fuga Para a Vitória” (1981), na qual contracena com nomes como Michael Caine e Sylvester Stallone; “Os Trapalhões e o Rei do Futebol” (1986), dividido com o quarteto de humoristas Didi, Dedé, Mussum e Zacarias; e “Pelé Eterno” (2004), documentário sobre sua trajetória no esporte.

No auge da carreira como jogador, Pelé também se dedicou à teledramaturgia brasileira ao interpretar o jornalista Plínio Pompeu na novela “Os Estranhos”, exibida pela extinta TV Excelsior em 1969. Ele atuou ao lado de nomes como Regina Duarte, Stênio Garcia e Rosamaria Murtinho.

Filmes com Pelé

O Rei Pelé (1962)

Brasil Verdade (1964)

O Barão Otelo No Barato dos Bilhões (1971)

A Marcha (1972)

Passe Livre (1974)

Isto é Pelé (1974)

Os Trombadinhas (1979)

Fuga para a vitória (1981)

A vitória do mais fraco (1983)

Pedro Mico (1985)

Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986)

Hotshot (1987)

Primeiro de Abril, Brasil (1988)

Pelé Eterno (2004)

Once in a Lifetime (2006)

Pelé: O Nascimento de uma Lenda (2017)

Pelé (2021)

