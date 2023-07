Drag Race Brasil: cantora Grag Queen é anunciada como apresentadora

Versão brasileira do sucesso "RuPaul's Drag Race" será exibida no ano que vem na MTV e na Paramount+ e será presentada por Grag Queen

A competição "Drag Race Brasil" já tem uma apresentadora confirmada: a cantora Grag Queen. A produção da aguardada edição brasileira do reality show de sucesso "RuPaul’s Drag Race" anunciou nesta quarta-feira, 12, que a atração será comandada pela artista gaúcha que é dona de hits como "Party Everyday" e "Milkshake".

Grag conquistou destaque internacional ao se consagrar vencedora da primeira temporada de "Queen Of The Universe", reality de competição musical que reúne cantoras de diferentes países.

No território nacional, a produção será exibida na MTV e disponibilizada na plataforma Paramount+. O programa criado e apresentado pela drag queen RuPaul é um dos realities mais premiados do Emmy, contando com quatro vitórias em anos consecutivos.

Em agosto de 2022, a produtora World of Wonder, responsável pelo programa, abriu inscrições para drags brasileiras no País, bem como no México e na Alemanha. Os dois países também receberão versões próprias do reality.

A estreia de um novo formato intitulado "Global All Stars" — ou "estrelas globais", em tradução livre — também foi divulgada, mas sem detalhes. O formato "All Stars" está na sétima temporada e reúne participantes das temporadas anteriores da franquia original. Já o formato "Vs The World" ("contra o mundo") traz somente drags das franquias internacionais em disputa.

"RuPaul’s Drag Race" já tem edições em outros países como Canadá, Chile, Espanha, França, Reino Unido e Tailândia.

