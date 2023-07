Morre Milan Kundera, autor de ‘A Insustentável Leveza do Ser’, aos 94 anos

Autor do clássico "A Insustentável Leveza do Ser", Milan Kundera morreu após uma enfrentar uma "prolongada doença"

O escritor tcheco Milan Kundera, autor de “A Insustentável Leveza do Ser”, morreu nesta terça-feira, 11. A informação foi confirmada por Anna Mrazova, porta-voz da Biblioteca Milan Kundera, em Brun, cidade natal do autor.

"Infelizmente posso confirmar que o senhor Milan Kundera faleceu ontem (terça-feira), após uma prolongada doença", declarou Mrazova.

A trajetória do autor foi marcada por romances provocativos, que adentram o enigma da condição humana, destacou o canal "France 24". O livro "A Insustentável Leveza do Ser", o principal de sua autoria, é considerado um dos clássicos do século passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Cearense Letícia Bailante aproxima poesia e prosa no livro "Rio-Mulher"

Ilustradora abre campanha para lançar livro de tirinhas sobre animais

Contardo Caligaris reflete sobre vida e morte em livro póstumo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui