MC Marcinho sofre parada cardíaca e está internado em estado grave

O funkeiro MC Marcinho está internado no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro

Ícone do funk, o cantor MC Marcinho sofreu uma parada cardíaca na noite desta segunda-feira, 10. Segundo o irmão Mauro Garcia, o estado de saúde do funkeiro é considerado grave.

Leia também | Madonna fala sobre retorno da turnê mundial após ser internada na UTI

Em publicação nas redes sociais, o irmão do cantor pediu orações para a melhora do estado de saúde do irmão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Galera, boa noite a todos. Peço a vocês e à família de vocês que orem pela vida do nosso amigo e ícone do funk, MC Marcinho. Ele se encontra internado e a situação dele não é nada boa. Acabamos de saber que ele teve que ser entubado às pressas. Vamos orar, rapaziada”, pediu.

MC Marcinho já havia passado por uma cirurgia de troca do marco-passo em março deste ano. A piora no estado de saúde acontece horas após aparição de Marcinho na TV. Com os hits “Glamurosa”, "Só Love", "Nosso Sonho" e "Garota Nota 100", na trilha sonora da novela da Globo “Vai na Fé”, o cantor foi convidado para o “Mais Você” desta segunda-feira, 10, e agradeceu o sucesso que as músicas de sua autoria tem feito na trama.

"Depois de quase 30 anos, ver a música renascer de novo e ver a novela abordar o funk melody, é muito bom. Todo mundo vem comentar comigo que minha música está na novela. Então estou muito feliz, muito obrigado”, disse em entrevista horas antes da parada cardíaca.

Leia Mais Otto realiza tributo a Reginaldo Rossi no Dragão do Mar

Elis Regina: Conar abre processo ético contra propaganda com IA

Joelma cancela show na Expocrato após apresentar quadro de gripe

Viúva de Gal Costa é processada por danos morais e materiais

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui