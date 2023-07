Madonna fala sobre retorno da turnê mundial após ser internada na UTI

A cantora Madonna se pronunciou pela primeira vez após ser internada com uma séria infecção bacteriana, no dia 24 de junho. Em publicação compartilhada no seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 10, a artista afirmou estar “a caminho da recuperação”.

“Obrigada por sua energia positiva, orações, palavras de apoio e encorajamento. Eu recebi o amor de vocês! Estou no caminho da recuperação e incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida”, declarou.

Com 64 anos de idade, a Rainha do Pop foi internada na UTI após ser diagnosticada com uma infecção bacteriana grave, o que a levou a adiar o início da turnê mundial “Four Decades, The Celebration Tour”, que começaria neste sábado, 15, em Vancouver, no Canadá.

No comunicado publicado hoje, Madonna detalha sobre a preocupação em “decepcionar” os fãs que aguardavam os shows. “Eu não queria decepcionar quem comprou ingressos para minha turnê. (...) Eu também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show”, conta.

Sobre o retorno com os show comemorativos, a artista explica que há planos de iniciar a turnê a partir dos países da Europa e reagendar as datas marcadas no Canadá, EUA e México. “O plano atual é reagendar a parte da turnê na América do Norte e começar pela Europa, em outubro.”.



