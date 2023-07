Joelma cancela show na Expocrato após apresentar quadro de gripe

A cantora Joelma anunciou nesta segunda-feira, 10, o cancelamento de seu show na Expocrato, realizada na região do Cariri. De acordo com a assessoria da artista, o cancelamento foi motivado por um quadro gripal. Em nota, o festival lamentou o ocorrido.

“Em nome do Festival Expocrato, desejamos saúde e melhoras a Joelma. Todos os demais shows do dia 12 de julho estão confirmados. O público pode esperar momentos únicos no Festival Expocrato ao som de Simone Mendes, Priscilla Senna, Victor Fernandes, Nadson - O Ferinha, Flor Florentina, Jefinho e banda e Érika Diniz”, informou a nota.

O Festival Expocrato 2023 começou neste domingo, 9, e segue até o próximo domingo, dia 16. Dentre as atrações confirmadas, estão Gusttavo Lima, João Gomes, Humberto Gessinger, Léo Santana e Simone Mendes.

O cantor Nattan se apresenta no evento no próximo sábado, dia 15. Entretanto, alguns fãs temem que sua apresentação também seja cancelada por problemas médicos. No último dia 7, o cantor desmarcou shows de sua agenda após ser diagnosticado com dengue. Até o momento, não foi anunciado se o show da Expocrato também será cancelado.



