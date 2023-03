Expocrato 2023: festival de música acontece no mês de julho

Festival Expocrato 2023 irá acontecer entre os dias 9 e 16 de julho; é esperado mais de 50 atrações no palco do evento

A Expocrato de 2023 já tem data marcada para acontecer. Entre os dias 9 e 16 de julho, um dos maiores festivais de música do Norte e Nordeste terá sua nova edição realizada na cidade do Crato.

Marcado para ocorrer no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, as atrações da Expocrato 2023 ainda não foram divulgadas, mas estima-se que mais de 50 artistas, totalizando mais de 100 horas de música, farão parte da programação do evento que ocorre em paralelo à feira agropecuária.

Em 2022, o Festival Expocrato recebeu nomes da música nacional como: Erasmo Carlos, Luísa Sonza, Léo Santana, Zé Vaqueiro, Dilsinho, Nando Reis, Ludmilla, Elba Ramalho, Pedro Sampaio, Zé Felipe e Gusttavo Lima, que marcaram presença no evento que durou oito dias.

Nas atrações cearenses, a edição de 2022 contou com Wesley Safadão, Taty Girl, Xand Avião, Mari Fernandez, João Gomes, Matheus Fernandes, Toca do Vale, Waldonys, a banda Selvagens à Procura de Lei e outros artistas do Estado.

As informações sobre valores e venda de ingressos ainda não foram divulgadas.

Festival Expocrato 2023

Quando: de 9 a 16 de julho

Onde: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante (rua Rui Barbosa - Centro, Crato)

Mais informações: no Instagram @festivalexpocrato



