Expocrato 2023: festival no Cariri inicia neste domingo, 9

Festival Expocrato 2023 irá acontecer entre os dias 9 e 16 de julho; é esperado mais de 50 atrações no palco do evento

O maior evento de música da região do Cariri, considerado um dos maiores do Norte e Nordeste, está próximo de começar. Tendo início neste domingo, 9, a Expocrato 2023 contará com inúmeras atrações musicais nos gêneros do forró, sertanejo, axé e piseiro.

Marcado para ocorrer no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, a programação do festival irá totalizar mais de 100 horas de música e farão parte da programação do evento que ocorre em paralelo à feira agropecuária.

Na programação que seguirá até o dia 16 de julho, nomes como Gusttavo Lima, Joelma, Humberto Gessinger, Taty Girl, Selvagens à Procura de Lei, Nattan, Mari Fernandez e Leo Santana estão confirmados no evento.

As vendas do Festival Expocrato 2023 estão abertas no site da Bilheteria Virtual e nas lojas físicas do evento no Crato e em Juazeiro do Norte.

Confira programação completa do Festival Expocrato 2023:

Domingo, 9

Diego Facó



Gideon Forró



Henrique Farra



Calcinha Preta



Limão com Mel



Desejo de Menina



Marcelo Namorador

Segunda-feira, 10

Zé Cantor



Forró Real



Tony Silver



Belo Samba



Vicente Nery



Toca do Vale



Cicero Bodim



Stanley Farra

Terça-feira, 11

Yan Cantor



Paulo Ricardo



Karynna Ferreira



João Paulo Cantor



Humberto Gessinger



Selvagens à Procura de Lei

Quarta-feira, 12

Joelma



Erika Diniz



Priscilla Sena



Flor Florentina



Vitor Fernandes



Simone Mendes



Jefinho e Banda

Quinta-feira, 13

John John



Renato Moura



Leo Santana



Mari Fernandez



Tarcísio do Acordeon



Matheus Fernandes



Chumbo Sim Sinhô



Forró Pé de Calçada

Sexta-feira, 14

Xand Avião



Zé Vaqueiro



Wallas Arrais



Hélio Ferreira



Guto Sobreira



Raphael Belo Xote



Henrique e Juliano

Sábado, 15

Nattan



Wawa



Taty Girl



Ávine Vinny



Gusttavo Lima



Jonatha e Cristiano



Bulé de Caminhão

Domingo, 16

Murilo Huff



Luan Rocha



João Gomes



Felipe Amorim



Iguinho e Lulinha



Raphael Alencar



Vicente Forró Real

Festival Expocrato 2023

Quando : a partir deste domingo, 9 a 16 de julho



: a partir deste domingo, 9 a 16 de julho Onde : Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante (rua Rui Barbosa - Centro, Crato)



: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante (rua Rui Barbosa - Centro, Crato) Vendas : no site Bilheteria Virtual

: no site Bilheteria Virtual Mais informações: no Instagram @festivalexpocrato



