Cine Ceará abre inscrições para edição de 2023; confira datas

Principal evento de cinema do Estado, o Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema divulgou detalhes das inscrições da 33ª edição, que ocorre no segundo semestre deste ano

As inscrições de filmes para a 33ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema estão abertas a partir desta segunda-feira, 3, seguindo até 18 de agosto. É possível inscrever de forma gratuita obras nas três mostras competitivas do evento: Ibero-americana de Longas, Brasileira de Curtas e Olhar do Ceará. Regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis no site do festival.

A curadoria que seleciona os filmes que irão compor a edição prioriza trabalhos inéditos e, além disso, reserva mínimo de 30% de participação para obras dirigidas por mulheres no conjunto das mostras competitivas. As obras inscritas devem, ainda, ter legenda descritiva para surdos e ensurdecidos em português, por determinação do Ministério da Cultura.

O principal evento de audiovisual do Estado já havia divulgado há duas semanas os primeiros detalhes sobre a edição deste ano do festival, entre eles a data de realização. O 33º Cine Ceará está marcado para ocorrer entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro.



O festival também confirmou exibições, mais uma vez, no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão, além de divulgar a identidade visual desta edição, criada pelo artista, designer e ilustrador Mário Sanders em uma homenagem à figura da mulher brasileira.

Inscrições do 33º Cine Ceará

Quando: de 3 de julho a 18 de agosto



de 3 de julho a 18 de agosto Onde: www.cineceara.com



