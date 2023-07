Filme cearense premiado terá sessão única no Cineteatro São Luiz

"Quando eu me Encontrar" será exibido em sessão única no Cineteatro São Luiz; filme cearense foi premiado no Festival Olhar de Cinema, de Curitiba

Premiado em festivais de cinema do Brasil, o filme cearense “Quando eu me encontrar” irá ganhar sessão especial no Cineteatro São Luiz. A exibição do longa-metragem estará em cartaz nesta sexta-feira, 7, com sessão única às 19 horas.

Com roteiro de Amanda Pontes e Michelline Helena, “Quando eu me encontrar” acompanha a trajetória dos membros de uma família que é abalada pela morte repentina da filha mais velha.

Idealizado em 2016, o longa-metragem cearense conquistou os prêmios de Melhor Roteiro, durante o Festival Olhar de Cinema de Curitiba, e de Melhor Filme, dado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Cine Ceará abre inscrições para edição de 2023; confira datas

“Quando eu me encontrar” foi realizado a partir do XIII Edital Ceará de Cinema e Vídeo, com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual. O filme traz Adna Oliveira, Alisson Emanuel, Bruna Leão, Bruno Kunk, Cláudia Pires, David Santos, Di Ferreira, Elisa Porto, Lis Sutter, Lucas Limeira, Luciana Souza, Patrícia Dawson, Pipa, Rafael Martins e Rogério Mesquita no elenco.

A exibição no Cineteatro São Luiz irá ocorrer nesta sexta-feira, 7, às 19 horas. Os ingressos para a sessão única são gratuitos, podendo ser retirados no horário do evento.

CONFIRA Cinema a R$ 10: shopping de Fortaleza faz promoção em ingressos

Sessão única “Quando eu me encontrar”

Quando : sexta-feira, 7, às 19 horas



: sexta-feira, 7, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Ingressos : retirados na hora na bilheteria presencial do Cineteatro



: retirados na hora na bilheteria presencial do Cineteatro Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui