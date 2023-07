Rita Lee é homenageada por filho e Fernanda Abreu no ‘Caldeirão’

Beto Lee homenageou sua mãe, Rita Lee, ao lado da cantora Fernanda Abreu durante edição do programa "Caldeirão com Mion"

A cantora e compositora Rita Lee foi homenageada no palco do programa televisivo ‘Caldeirão com Mion’ na tarde do último sábado, 1º. O músico Beto Lee, filho da Rainha do Rock, e a cantora Fernanda Abreu comandaram um pequeno show com grandes sucessos de Rita Lee, como “Ovelha Negra”, “Agora Só Falta Você” e “Lança Perfume”.

A homenagem aconteceu quase dois meses após o falecimento da artista. Ao longo da atração, o apresentador Marcos Mion também aproveitou para conversar com Beto e Fernanda sobre a importância do legado de Rita Lee e como sua arte reverbera em suas vidas profissionais.

Que momento especial com essa homenagem para a rainha Rita Lee pic.twitter.com/oniw1P50y6
July 1, 2023

"Rita sempre foi muito especial, uma mulher feminista, politizada, mas sempre com muito humor, inteligente, sagaz, perspicaz, então não tinha nenhum peso, e ao mesmo tempo isso entrava de uma maneira muito natural na vida das pessoas. É uma referência espetacular para todo mundo que faz música, que não faz música, que é mulher, que prestava atenção no que ela falava, cantava, no comportamento dela. Uma história coerente de vida e de música. É espetacular", disse Fernanda Abreu.

Beto Lee também pontuou sobre a convivência com a mãe: “Ela sempre foi muito presente. Apesar de toda a loucura que envolve música, estrada, estúdio de gravação, ela sempre esteve presente na vida familiar, sempre foi uma mãe incrivelmente responsável”. Ele também abordou os shows programados pelo Brasil para homenagear Rita Lee.

“Está sendo uma alegria para a gente. A gente vê a alegria das pessoas de ver essas músicas sendo executadas ao vivo. Minha mãe se aposentou em 2012 e essas músicas ficaram fora do radar. Então, agora a gente está trazendo de volta não só para os fãs das antigas, mas também para a molecada de hoje”, destacou.



