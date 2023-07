Missão: Impossível 7 tem sessões antecipadas em cinemas do Brasil

O último capítulo da franquia “Missão: Impossível” será apresentado a fãs brasileiros antes da data oficial prevista para a estreia. Em algumas redes de cinemas, “Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1" será exibido nos próximos dias 8 e 9 - ou seja, no fim de semana anterior ao da estreia oficial, a ser realizada no dia 13.

Os ingressos já estão à venda e é possível conferir quais cinemas são contemplados pela ação no site Ingresso.com. Em Fortaleza, estão confirmadas sessões nos shoppings Iguatemi, Parangaba, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Via Sul, North Shopping, North Shopping Jóquei e Grand Shopping.

Esta será a primeira parte da despedida de Tom Cruise do seu personagem Ethan Hunt. Na nova jornada, ele e sua equipe deverão embarcar na “missão mais perigosa até aqui”: rastrear uma nova arma que ameaça toda a humanidade antes que caia em mãos erradas.

Ethan vê inimigos do passado se aproximando e, com o controle do futuro e o destino do mundo em risco, uma corrida mortal ao redor do mundo se inicia. O protagonista se vê forçado a considerar que nada é mais relevante do que esta missão - até mesmo a vida das pessoas com quem ele mais se importa.

Além de Tom Cruise, o filme de ação é estrelado por Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell e Shea Whigham, com direção e roteiro de Christopher McQuarrie. A duração do longa-metragem é de 163 minutos (2h43min).

Missão: Impossível 7 - Acerto de Contas (Parte 1)

Quando: estreia oficial em 13 de julho; sessões antecipadas nos dias 8 e 9

Onde: cinemas diversos; conferir locais em Ingresso.com



