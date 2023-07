Fabio Assunção comemora fim de semestre na faculdade e incentiva fãs

Fábio Assunção ingressou aos 51 anos em curso superior de Ciências Sociais e comemorou a conclusão do primeiro semestre com post nas redes sociais

O ator Fabio Assunção comemorou a conclusão do primeiro semestre na faculdade de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Universitário aos 51 anos, o ator relatou que foi motivo de inspiração para uma fã que disse ter voltado a estudar após ele ter ingressado na universidade.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais na tarde deste domingo, 2, o ator deixou um recado motivacional para os seguidores.

“Teve uma pessoa que veio aqui agora (no aeroporto) falando que é educadora. Deve ter uns 35 anos. Disse que se animou a voltar a estudar e que eu tinha levado essa influência a ela. Eu acho que o conhecimento não tem que estar necessariamente relacionado ao mercado de trabalho. Você pode estudar sua vida inteira sem que isso seja voltado a algo lucrativo ou para que, necessariamente, você precise trabalhar com aquilo", relatou.

O galã de novelas ainda disse estar “muito feliz” com a experiência acadêmica.

"Para o pessoal acima de 30 anos, até os 100 anos, estudem. Porque eu vou dizer uma coisa: esse primeiro semestre eu fui muito feliz estudando. Aprendi muita coisa e não só com os professores, mas com os alunos também. Essa convivência me fez muito bem", complementou.

Próximos trabalhos de Fabio Assunção

O ator revelou que irá começar um trabalho novo, sem especificar se seria nos palcos ou na área social, defendendo que irá concicliar os estudos com o trabalho e que não tem pretensão de finalizar a graduação em quatro anos. Seu mais recente trabalho foi na série “Todas as Flores”, no Globoplay, e agora deve interpretar o coronel Belarmino no remake de "Renascer”, conforme disse Carla Bittencourt.



