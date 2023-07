Stenio Garcia é internado em hospital por quadro de septicemia

O ator brasileiro Stenio Garcia, atualmente com 91 anos de idade, foi internado com quadro de septicemia aguda em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), no último sábado, 1º. Mesmo sentindo fortes dores no quadril e nas suas pernas, o artista está consciente e respirando normalmente, sem necessidade de máscara de oxigênio.

As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa de Stenio Garcia ao jornal O Globo. Ainda de acordo com o veículo, o ator de novelas como “Caminho das Índias” e “O Clone” passou por uma bateria de exames e realizou tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão. Stenio também fez testes laboratoriais completos e, após a administração de um antibiótico intravenoso, apresentou leve melhora.

Segundo o portal Dráuzio Varella, a septicemia (também chamada de sepse) é uma doença “complexa e potencialmente grave” causada por uma “resposta inflamatória sistêmica acentuada diante de uma infecção, na maior parte das vezes causada por bactérias”. Essa é uma reação do organismo para combater o microrganismo agressor.

O médico de Stenio Garcia proibiu visitas para que o ator se recupere o mais rápido possível e está acompanhado de sua esposa, a atriz Mari Saade.



