Neymar se envolve em briga durante show de Thiaguinho

Em meio a polêmicas de traição, Neymar foi flagrado em uma discussão durante o show do cantor Thiaguinho, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, neste domingo, 2. As imagens mostram o jogador discutindo e trocando empurrões com um homem em uma área próxima ao palco.

Neymar precisou ser contido pelos seguranças após o tumulto, conforme explicou o jornalista Luiz Bacci.

De acordo com o portal "Em Off", Neymar partiu para cima do convidado. No momento da briga, o jogador havia descido do camarote para uma área próxima ao palco. Não há informações sobre o que causou o desentendimento.

Em outro vídeo publicado nas redes sociais, Neymar aparece apontando o dedo para o rosto de uma mulher, enquanto a namorada Bruna Biancardi está ao seu lado.

