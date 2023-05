De volta à faculdade, ator Fábio Assunção é tietado por estudantes

Fábio Assunção, de 51 anos, ingressou no curso superior de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica (PUC), em São Paulo, e se tornou assunto nas redes sociais.

Atualmente no Globoplay na novela “Todas as Flores”, o ator foi tietado por colegas e apareceu em perfis dos discentes e em grupos de WhatsApp. A revista Quem apurou que Fábio estuda no período noturno.

O retorno do ator ocorre 32 anos após abandonar o curso de Comunicação Social, que ingressou pouco depois de terminar o Ensino Médio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na época, aos 19 anos, Fábio precisou se dedicar à rotina de teatro e televisão, e deixou a graduação sem conseguir escolher entre Jornalismo e Publicidade.

Netflix, Prime Video e Disney+: VEJA lançamentos do fim de semana

“Sempre tive vontade de estudar Ciências Sociais para entender a sociedade de uma forma científica, e isso veio num momento de muitos achismos, sobretudo agora em que a gente, cidadão, é mais cobrado, mais solicitado a se posicionar, e para fatores humanos como a desigualdade, mas com algum tipo de princípio conceitual”, disse Fábio à colunista Cristina Padiglione.

O paulista se mostrou contente com a rotina de estudos. “A gente está sempre lendo texto de referências sobre vários assuntos, artigos, livros. Eu tenho o hábito da leitura e a vontade de estar sempre buscando ter mais propriedade para cuidar das coisas, para ter uma disciplina e organizar ideias. A gente transita por toda uma literatura, passa por Levis Strauss, Foucault e todo um conhecimento adquirido que a gente vai trazendo para o cotidiano”, relatou.

Cinema em Fortaleza: CONFIRA os filmes em cartaz neste final de semana

Fábio Assunção e a tietagem dos estudantes

Quanto à tietagem de colegas e docentes, Fábio destacou ser “natural” ter “algumas interferências”, mas é uma situação “tranquila” para ele.

Pai de três filhos e casado com a advogada Ana Verena, e agora também estudante de primeiro período, o ator já passou por ambientes PUC anteriormente, em peças de teatro. “Estou encantado, adorando, realmente é um privilégio ter essa oportunidade. E não tem idade para se aprender”, concluiu o ator.