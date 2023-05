Padre Julio Lancellotti revela que Rita Lee enviava roupas para doação

Em missa de celebração do Dia das Mães, no domigo, 14, o padre Julio Lancellotti afirmou que a cantora Rita Lee tinha o costume de enviar roupas para doar aos moradores de rua. A informação foi divulgada por Guilherme Samora, amigo da artista.

“Era uma amiga muito querida. Eu nunca disse isso enquanto ela estava viva, mas me mandava muitas roupas dela para dar para os moradores de rua. Eles ficavam encantados de receber as roupas da Rita Lee. Todas cheias de brilho, de pelinhos, pedrinhas, de coloridos e em um corte muito especial. Todo mundo queria as roupas da Rita Lee”, contou o padre.

Ele acrescentou: “Alguém um dia me perguntou: ‘Por que você não vende, não faz um leilão?’. Falei: ‘Não foi para isso que ela mandou. Ela mandou para dar para os irmãos de rua’. Foi isso que ela fez e foi isso que foi feito.”



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Roberto de Carvalho sobre Rita Lee: 'Queria trocar de lugar com ela'

Rita Lee: missa de sétimo dia será transmitida pela internet

Viúvo de Rita Lee publica homenagens à cantora; saiba história do casal

Morre Rita Lee, ícone do rock brasileiro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui