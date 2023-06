Filho de Rita Lee compartilha vídeo inédito da cantora ganhando disco

João Lee, um dos filhos de Rita Lee compartilhou um vídeo inédito da cantora gravado em maio de 2021. Na publicação divulgada em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 23, o produtor musical entrega o álbum “Classix Remix” em primeira mão à Rainha do Rock.

“Eu gravei esse vídeo no hospital no começo de maio de 2021 durante a primeira internação da minha mãe. Nesse mesmo período, descobrimos o tumor no pulmão esquerdo dela.”, escreveu João.

No vídeo, Rita desembrulha o álbum e se emociona com o resultado do trabalho liderado pelo filho. “Meu sonho era ter uma capa assim com o Roberto. Que legal as texturas… Muito bom, muito obrigada”, disse a artista.

Segundo João Lee, “Classix Remix”, disco aprovado por Rita, foi idealizado por cerca de 10 anos e será o primeiro de uma trilogia de remixes que irá “fundir a vida musical dos meus pais com a minha”. O compilado terá participação de diversos artistas, além de músicas originais remixadas e capas que “parecem obras de arte”.

Beto Lee, filho de Rita Lee, anuncia shows pelo Brasil em homenagem à mãe

Na postagem desta sexta-feira, 23, João comenta sobre o período em que a cantora ficou internada e revela que durante o processo de produção do compilado, gravadora e artistas convidados não sabiam do real estado de saúde da artista. “Muitas reuniões de produção, planejamento e lançamento foram feitas enquanto eu estava no restaurante do hospital”.

Rita Lee faleceu em maio deste ano, aos 75 anos de idade, em decorrência de um câncer de pulmão. “Agradeço ao universo por ter me permitido homenagear meus pais enquanto minha mãe ainda estava viva”, concluiu João Lee.



