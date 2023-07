Post Malone: ingresso para show em Curitiba; veja preço

Em turnê, o cantor e rapper Post Malone realiza show em Curitiba, no dia 1º de setembro, na Pedreira Paulo Leminski. A apresentação, que faz parte da turnê If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying, está marcada para iniciar às 21 horas (horário de Brasília). A abertura dos portões será às 16h.

Além do show da própria turnê, Malone se apresentará em São Paulo, pelo festival The Town. O artista será headliner do primeiro dia de apresentações, no dia 2 de novembro, e dividirá o tempo de palco com Iggy Azalea e Demi Lovato, além do primário com os MCs Hariel, Ryan Sp e Cabelinho.

Além do Brasil, a turnê do cantor passará por Chile, México, Tailândia, Filipinas, Taiwan, Coreia do Sul, China, Japão, Austrália e Nova Zelândia. De acordo com a organização, os shows começam em julho, com 26 apresentações na América do Norte.

Post Malone: venda de ingresso



As vendas dos ingressos para o show em Curitiba começou nesta sexta-feira, 30, tanto virtualmente quanto presencialmente.

Venda online



Os ingressos serão vendidos virtualmente pela Eventim.

Venda presencial



As vendas presenciais se dão na bilheteria oficial, no Estádio Major Antônio Couto Pereira.

Post Malone: preço de ingresso



Pista - R$ 325,00 (meia entrada) e R$ 650,00 inteira

- R$ 325,00 (meia entrada) e R$ 650,00 inteira Camarote - R$ 390,00 (meia entrada) e R$ 780,00 inteira

- R$ 390,00 (meia entrada) e R$ 780,00 inteira Pista Premium - $ 445,00 (meia entrada) e R$ 890,00 inteira