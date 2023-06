Rapper Post Malone anuncia novo show no Brasil em setembro

Além do Festival The Town, Post Malone fará show solo em Curitiba no mês de setembro

O rapper estadunidense Post Malone fará show solo no Brasil no mês de setembro. O anúncio da nova apresentação do cantor foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 29, no site oficial do músico.

O show de Post Malone no Brasil irá ocorrer no dia 1º de setembro, na Pedreira Paulo Leminski, na cidade de Curitiba. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir desta sexta-feira, 30, no site da Eventim, às 10 horas, e na bilheteria presencial do Estádio Major Antônio Couto Pereira, a partir do meio-dia.

Dono dos sucessos “Sunflower”, “Congratulations”, “Rockstar”, “Circles”, “Better Now” e outros hits, Post Malone também irá passar pelos países Chile, México, Tailândia, Filipinas, Coreia do Sul, China, Japão e Austrália com a turnê “If Y'all Weren't Here, I'b be Crying”.

Os interessados no show de Post Malone em Curitiba podem comprar ingressos nos valores de inteira de R$ 650 a R$ 890.

Post Malone no Brasil: show no The Town

Além da apresentação na capital paranaense, o artista também está confirmado na programação do Festival The Town, que irá ocorrer no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo, com show no dia 2 de setembro.

Post Malone no Brasil

Quando : sexta-feira, 1º de setembro



: sexta-feira, 1º de setembro Onde : Pedreira Paulo Leminski (rua João Gava, 970 - Abranches, Curitiba)



: Pedreira Paulo Leminski (rua João Gava, 970 - Abranches, Curitiba) Quanto : de R$ 650 a R$ 890 (valores de inteira)



: de R$ 650 a R$ 890 (valores de inteira) Vendas: a partir de sexta-feira, 30, às 10 horas, no Eventim; e ao meio-dia, na bilheteria do Estádio Major Antônio Couto Pereira (rua Amâncio Moro - Alto da Glória, Curitiba)



