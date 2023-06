Veja como deixar uma cozinha pequena funcional

Organização e praticidade são fundamentais para ambientes com pouco espaço

Práticas e funcionais. Assim devem ser as cozinhas pequenas, capazes de deixar tudo organizado e ao alcance das mãos. “Apesar da restrição de espaço, um projeto bem planejado pode tornar o ambiente bastante confortável, aproveitando cada cantinho da cozinha”, afirmam as arquitetas Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto, à frente do escritório Tesak Arquitetura.

Melhor formato para cozinha

Uma cozinha pede por diversos itens que, muitas vezes, ocupam bastante espaço. Por isso, é importante conhecer bem o ambiente em que ela estará inserida, optando pela melhor disposição de cada peça no espaço.

“No geral, cozinhas lineares são as melhores para ambientes pequenos, dispondo, de um mesmo lado da bancada, o fogão, a pia e a geladeira”, explicam Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto. Em alguns casos, ela pode até mesmo se integrar com a lavanderia. “É uma ótima opção para aproveitamento de espaço”, garantem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine